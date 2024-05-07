«Золотой мяч» Марадоны с чемпионата мира-1986 выставили на аукцион

«Золотой мяч» Диего Марадоны, который экс-форвард сборной Аргентины получил во время выступления на чемпионате мира 1986 года, будет выставлен на аукцион, сообщает пресс-служба аукционного дома Aguttes.

Торги пройдут 6 июня во Франции.

В 2022 году мяч, которым Марадона забил легендарный гол рукой в ворота Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира-1986, продан на аукционе за 2 миллиона фунтов стерлингов. В том же году футболку Марадоны, в которой аргентинец забил этот гол, продали на аукционе за 9,28 миллиона долларов.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.