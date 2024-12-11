ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии. Хотя правозащитные организации против

Итоги конгресса ФИФА.

Завершился конгресс ФИФА, на котором объявили страны — хозяек чемпионатов мира 2030 и 2034 годов. Решения озвучивал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, находившийся в штаб-квартире организации в Цюрихе.

В 2030-м турнир впервые пройдет в шести странах

ЧМ-2030 станет рекордным не только по количеству стран, которые примут турнир, но и по числу континентов — три. Мундиаль стартует в Южной Америке — в честь 100-летия первого чемпионата мира, прошедшего в Уругвае в 1930-м. Матч открытия состоится в Монтевидео. Также по одной игре пройдет в столицах Аргентины и Парагвая.

Выбор стран неслучаен. В финале первого мундиаля встретились Уругвай и Аргентина, а южноамериканская КОНМЕБОЛ была единственной существующей конфедерацией на тот момент. Штаб-квартира организации находится в Парагвае.

Основная часть турнира состоится в Испании, Португалии и Марокко, ставшем первой североафриканской страной, принимающей чемпионат мира. В 2022 году сборная установила рекордное достижение для всего континента — четвертое место.

ЧМ примут шесть городов Марокко (Агадир, Касабланка, Фес, Марракеш, Рабат, Танжер), два — Португалии (Лиссабон и Порту) и девять — Испании (Ла-Корунья, Барселона, Бильбао, Лас-Пальмас, Мадрид, Малага, Сан-Себастьян, Севилья, Сарагоса).

«В разделенном мире мы показали единство. Мы все являемся частью одного глобального сообщества. Мы не все равны, мы это знаем, но мы учимся принимать друг друга со всеми нашими различиями как часть этой единой глобальной общности. Мы уважаем друг друга. Мы инклюзивны, и мы не допускаем дискриминации. Мы хотим добиться положительного социального эффекта», — прокомментировал решение Инфантино.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото AFP

В 2034-м ЧМ примет Саудовская Аравия

В октябре 2023 года оказалось, что заявка Саудовской Аравии — единственная на ЧМ-2034. Это произошло после снятия Австралии, а страны из других конфедераций из-за правила ФИФА по ротации стран — хозяек ЧМ не могли предлагать свои кандидатуры — только представители Азии или Океании, так как турниры 2026 и 2030 годов затронули все остальные континенты.

Организаторы анонсировали, что чемпионат мира пройдет минимум на 15 стадионах в пяти городах, при этом строительство некоторых арен еще не началось. Из-за жаркого климата в Саудовской Аравии игры вряд ли пройдут летом. ЧМ-2022 в Катаре состоялся с 20 ноября по 18 декабря.

Правозащитные организации выступают против проведения чемпионата мира в Саудовской Аравии. Им не нравятся условия, в которых работают трудовые мигранты, в том числе в процессе строительства объектов для ЧМ, а также в целом соблюдение прав человека. С критикой высказываются такие объединения, как Amnesty International, Human Rights Watch и другие.

Против даже Норвежская футбольная ассоциация — ее президент Лиза Клавенесс во вторник выступила с заявлением по этому поводу. «Собственные принципы ФИФА по правам человека не были должным образом интегрированы в процесс выборов, это повышает риск их нарушений. Голосование в среду ничего не решит — уже известно, кому достанутся чемпионаты мира 2030 и 2034 годов. Это не соответствует принципам ФИФА», — заявила Клавенесс.

Президент Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль-Халифа и министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал Аль-Сауд празднуют утверждение Саудовской Аравии в качестве страны — хозяйки ЧМ-2034. Фото AFP

Как пройдет ЧМ-2026

Ближайший чемпионат мира тоже пройдет в нескольких странах — летом 2026-го его примут США, Мексика и Канада. В голосовании их заявка обогнала Марокко. На турнире впервые в истории выступит 48 команд — сразу на 16 больше, чем в традиционном формате. Матч открытия намечен на 11 июня, финал — на 19 июля.

Действующим чемпионом мира является Аргентина — в 2022 году турнир прошел в Катаре, а южноамериканцы в финале переиграли Францию в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время.