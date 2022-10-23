На чемпионате мира в Германии был «бордель на колесах». В Катаре такого ждать не стоит

Исторические фото.

В 2006 году во время чемпионата мира по футболу по городам Германии курсировал «бордель на колесах» Love Truck.

«Бордель на колесах». Фото Getty Images Фото Getty Images

Болельщикам из разных стран мира предлагали полюбоваться зажигательными танцами сексуальных красоток во время их представлений.

Эротический танец для любителей футбола. Фото Getty Images

У грузовика при себе была танцевальная площадка, небольшая спальня и даже джакузи для романтических встреч с представительницами древнейшей профессии.

Перед выходом на сцену. Фото Getty Images

Девушки развлекали любителей футбола в городах, где проводились самые интересные матчи ЧМ.

Нижнее белье во время ЧМ-2006. Фото Getty Images

Проституция в Германии разрешена законом и приносит огромный доход — примерно шесть миллиардов евро в год. Поэтому во время чемпионата мира этот вид предпринимательской деятельности был очень популярен.

Для рекламы в Берлине во время ЧМ-2006 был проведен футбольный турнир, в котором участвовали актрисы из фильмов «про это».

Матч с участием актрис фильмов для взрослых. Фото Getty Images

Девушки-участницы разделились на несколько команд и играли в футбол в изображенных на своих телах футболках ведущих команд мира.

Турнир по футболу в Германии. 2006 год. Фото Getty Images

Боди-арт очень популярен в Германии. Команды Бундеслиги часто привлекают внимание спонсоров девушками-моделями в нарисованных футболках клуба.

Боди-арт в «Баварии» (Мюнхен). Фото Getty Images

«Борделей на колесах» и разрисованных красоток точно не будет на стартующем через месяц чемпионате мира в Катаре.

Блондинка в «футболке» сборной Франции. 2000 год. Фото Getty Images

В национальном законодательстве страны — организатора ЧМ-2022 закреплена обязанность женщины — «вести домашнее хозяйство», поэтому они редко посещают стадионы. Мужчинам, конечно, будет интересно наблюдать за привлекательными болельщицами из других стран, но наверняка организаторы попросят их вести себя на трибунах скромнее.

Бразильские фанаты на ЧМ по футболу. Фото Getty Images Фото Getty Images

Носить хиджаб девушек не заставят, но прикрыть тело на трибуне наверняка попросят.

Модель Наталья Немчинова. Фото Getty Images

Плакаты с обращением к болельщикам уже давно присутствуют возле спортивных объектов страны: «Проявите уважение! Помогите нам сохранить культуру и ценности Катара. Пожалуйста, одевайтесь скромно в общественных местах, покрывая свое тело одеждой от плеч до колен».