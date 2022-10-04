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Сегодня, 11:15

Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией

Марк Бессонов
Корреспондент
Португалия и Испания претендуют на проведение чемпионата мира.
Фото Global Look Press
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press
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Уже известны детали.

Что произошло

Украина подаст совместную заявку с Португалией и Испанией на проведение чемпионата мира в 2030 году. Пока это инсайд The Times, но, по информации источника, уже 5 октября об этом должны объявить представители федераций на пресс-конференции в штаб-квартире ФИФА.

Вот любопытные детали из материала:

— Заявка была одобрена как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и национальными правительствами Португалии и Испании.

— Упоминается и вопрос гарантий безопасности. Но The Times пишет — ожидается, что к 2030 году боевые действия на территории Украины завершатся и будет начат процесс восстановления инфраструктуры.

— «Партнеры выразили надежду на то, что футбол может восстановить мир в стране», — говорится в материале.

— Ожидается, что Украина сможет принять несколько матчей группового этапа турнира.

Александер Чеферин. Фото Global Look Press
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Каковы шансы

В 2020 году Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира. Планировалось, что Испания представит 14 стадионов, Португалия — три. Как будет делиться квота при возможном включении Украины — пока загадка. The Times утверждает, что с присоединением Украины эта заявка станет фаворитом на проведение мундиаля. В частности, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация будет работать, чтобы помочь Испании и Португалии заполучить право провести турнир.

Но есть и серьезные конкуренты. Например, совместную заявку подали латиноамериканские страны — Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай. Здесь может получиться красивая история, так как именно в Уругвае прошел первый чемпионат мира в 1930 году. Провести турнир в том же месте спустя 100 лет будет символично. Не просто так документы страны подали на стадионе в Монтевидео, где проходил финал ЧМ того года.

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Еще одну серьезную совместную заявку подали Греция, Саудовская Аравия и Египет. Этот блок силен поддержкой сразу трех континентальных федераций — Европы, Азии и Африки. Однако уменьшают шансы на проведение ЧМ именно в этих странах вопросы международных организаций к Саудовской Аравии, касающиеся прав человека. А также сроки турнира — вероятно, как и в этом году, его придется проводить зимой.

Претендует на ЧМ-2030 и Марокко — страна заявила о своих намерениях еще в 2018 году.

Пока президент ФИФА Джанни Инфантино официально не подтвердил ни одну заявку.

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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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