«Мамочка, они убьют Андреса...» Эскобара застрелили за автогол в матче с США

Жуткая история с чемпионата мира-1994 в Америке.

Аргентина — Колумбия. 0:5!

Сейчас уже не многие помнят, что на чемпионат мира 1994 года в США сборная Колумбии отправлялась в качестве реального претендента на золотые медали. Король футбола Пеле чуть ли не в каждом интервью говорил, что это сильнейшая команда в Южной Америке и именно она может завоевать Кубок мира.

Пеле и другие мэтры футбола не могли забыть, как колумбийцы в последнем матче отборочного цикла в Буэнос-Айресе расправились с Аргентиной — 5:0!

Сами футболисты и их главный тренер были уверены, что способны пройти на турнире как можно дальше.

«Колумбийцы — нация, которая обожает танцевать. Они выбирают себе в партнерши только самых красивых девушек. Так и футболисты — если приехали на чемпионат мира, то только затем, чтобы занимать высокие места», — подчеркивал за несколько дней до начала ЧМ рулевой южноамериканцев Франсиско Матурана.

— Со всех сторон говорили, что мы можем выиграть золото. Мы и сами начали верить в это, — рассказывал полузащитник той команды Фредди Ринкон.

Колумбийцы попали в одну группу с США, Швейцарией и Румынией. Британские эксперты полагали, что у той команды было все, что нужно для успеха: «В полузащите — мускулы Леонеля Альвареса и хитрость быстроногого Карлоса Вальдеррамы. В нападении — талант Ринкона и мастерство одного из лучших форвардов мира Фаустино Асприльи. Защиту же цементировал Андрес Эскобар».

После завершения турнира Эскобар должен был перейти в «Милан»...

«Пусть мои соотечественники на месяц забудут о наркомафии и нищете. Пусть они месяц радуются нашей игре», — говорил Вальдеррама накануне стартовой встречи с румынами.

Радость длилась недолго. Европейцы вчистую переиграли южноамериканцев — 3:1. Второй гол румын в исполнении Хаджи вышел на славу. На 34-й минуте, получив мяч у левой бровки от Мунтяну, карпатский Марадона увидел вышедшего из ворот Кордобу и по немыслимой траектории послал мяч в дальнюю «девятку».

Андрес Эскобар (№2) в матче против сборной США. Фото Global Look Press

Террористы диктовали состав на матч с США

Далее предстояла решающая схватка в группе — с хозяевами турнира американцами.

Счет был открыт на 34-й минуте. Защитник колумбийцев Эскобар, пытаясь прервать передачу Харкса, дотянулся до мяча носком бутсы и срезал его в свои ворота — 0:1.

— В тот момент мой 9-летний сын повернулся ко мне и сказал: «Мамочка, они убьют Андреса...» — вспоминала сестра Эскобара Мария. — Я ответила: «Нет, солнышко, людей не убивают за ошибки. Все в Колумбии любят Андреса».

На 52-й минуте Стюарт увеличил преимущество США. Гол Валенсии в самой концовке встречи уже ничего не решал.

— Мы проиграли, потому что многие из нас вышли еще на первый матч, имея перед глазами медали чемпионов мира. Мы совершенно искренне считали, что остается оформить только то, что принадлежит нам по праву. И жестоко за эту уверенность поплатились, — сказал после финального свистка антигерой матча Эскобар.

Это было, пожалуй, последнее мини-интервью Андреса. Не только в карьере, но и в жизни.

А вот Матурана поведал журналистам, с какими сложностями столкнулась его команда накануне игры.

— Перед матчем на нашу сборную обрушились две беды. Сначала пришло сообщение, что у полузащитника Луиса Эрреры брат погиб в автокатастрофе. Несмотря на это, Эррера остался в США и вышел на поле. Затем некая террористическая группировка из Медельина заявила, что взорвет дом Габриэля Гомеса, если тот сыграет против американцев...

По всей видимости, за террористами стояли владельцы колумбийских клубов, которые стремились обеспечить своим подопечным участие в ЧМ любой ценой.

— На Матурану так подействовал инцидент с Гомесом, что, я, посетив команду, застал его обливающимся слезами, — рассказывал президент колумбийской федерации футбола Густаво Морено. — Игроки как могли пытались успокоить тренера. Матурана говорил, что немедленно уходит в отставку. Нам стоило немалых трудов убедить его остаться. Мы с ним все обсудили и решили не подвергать смертельному риску семью Гомеса. Место Гомеса на поле занял Эрман Гавирия (одноклубник Эскобара, игрок «Атлетико Насьональ»), как того и требовали террористы.

Андрес Эскобар после забитого автогола. Фото Getty Images

«Меня считали лучшим игроком Колумбии. А когда вернулся с ЧМ, все свистели: «Сукин сын!»

В третьем туре Колумбия победила Швейцарию, но заняла лишь четвертое место в группе.

Вот какой вердикт вынес южноамериканцам корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер, работавший на том чемпионате мира:

«И с Румынией, и особенно с Америкой колумбийцы играли в стоячий футбол. Почему команда оказалась абсолютно не готовой физически, ответить может только тренер. Но факт остается фактом: когда колумбиец оказывался с мячом, он не видел нескольких вариантов развития атаки. Партнеры лениво перемещались по полю, и игроку приходилось делать короткий пас ближайшему из них. С такой командной скоростью на чемпионате мира 1990-х годов делать нечего. В рядах колумбийской сборной был человек, которого можно назвать игроком-разочарованием и на которого многие ставили как на потенциально лучшего бомбардира ЧМ-1994, — Фаустино Асприлья (на тот момент нападающий «Пармы», обладатель Кубка Кубков-1993). То, что произошло со сборной в целом, в символическом виде представлено метаморфозой ее лидера. Он бежал — и не успевал. Обводил — и на первом же сопернике запинался. Бил по воротам — и мяч еле катился в руки вратарю. Это была какая-то мистика».

«Да, мы выступили здесь позорно, — признал Матурана. — Но я все-таки думаю, что за те семь лет, которые руководил командой, у граждан нашей страны было гораздо больше счастливых минут, чем горестных. Я ухожу. Но в сборной Колумбии остается множество прекрасных игроков. Это великолепный материал для создания команды, которой будет мало равных в мире».

Увы, Эскобар больше никогда не вышел на поле в футболке национальной команды. Люди в Колумбии были взбешены провалом своей сборной. Доброжелатели советовали игрокам на какое-то время остаться в США.

— Когда мы выбыли с ЧМ-1994, нам предложили вернуться в Колумбию или остаться на некоторое время в США. Я остался. Меня называли лучшим в Колумбии, а когда я вернулся с чемпионата мира, то мне свистели и кричали: «Сукин сын, сукин сын», — заметил Вальдеррама в интервью Marca.

Эскобар решил вернуться на родину сразу. Более того, он не хотел прятаться от народа и через пару дней отправился немного расслабиться в ночной клуб. Там у него произошла словесная перепалка с местными наркоторговцами братьями Галлон. Те обвинили его в автоголе. Андрес оправдывался: это всего лишь ошибка, от нее никто не застрахован.

Криминальные авторитеты, не привыкшие к тому, что им кто-то перечит, не унимались, наседали на футболиста. Тот решил покинуть заведение и направился к своей машине. Шесть пуль киллера настигли его уже в автомобиле. По официальной версии, стрелял телохранитель братьев Умберто Муньос. Каждый раз, производя выстрел, он выкрикивал: «Гол!». Эскобар скончался в больнице через 45 минут.

Муньоса приговорили к 43 годам лишения свободы, однако уже в 2005 году он вышел на свободу за хорошее поведение.

Эскобара хоронили с государственными почестями. Ему было всего 27 лет.