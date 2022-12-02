Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 06:00

«Мамочка, они убьют Андреса...» Эскобара застрелили за автогол в матче с США

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Андрес Эскобар.
Фото Global Look Press
Андрес Эскобар (№2) в матче против сборной США.
Фото Global Look Press
Андрес Эскобар после забитого автогола.
Фото Getty Images
1/3
Telegram Дзен
Жуткая история с чемпионата мира-1994 в Америке.

Аргентина — Колумбия. 0:5!

Сейчас уже не многие помнят, что на чемпионат мира 1994 года в США сборная Колумбии отправлялась в качестве реального претендента на золотые медали. Король футбола Пеле чуть ли не в каждом интервью говорил, что это сильнейшая команда в Южной Америке и именно она может завоевать Кубок мира.

Пеле и другие мэтры футбола не могли забыть, как колумбийцы в последнем матче отборочного цикла в Буэнос-Айресе расправились с Аргентиной — 5:0!

Сами футболисты и их главный тренер были уверены, что способны пройти на турнире как можно дальше.

Рене Игита. Футбол. Наркотики. Похищения. История дружбы известного вратаря Игиты с королем преступного мира Эскобаром

«Колумбийцы — нация, которая обожает танцевать. Они выбирают себе в партнерши только самых красивых девушек. Так и футболисты — если приехали на чемпионат мира, то только затем, чтобы занимать высокие места», — подчеркивал за несколько дней до начала ЧМ рулевой южноамериканцев Франсиско Матурана.

— Со всех сторон говорили, что мы можем выиграть золото. Мы и сами начали верить в это, — рассказывал полузащитник той команды Фредди Ринкон.

Колумбийцы попали в одну группу с США, Швейцарией и Румынией. Британские эксперты полагали, что у той команды было все, что нужно для успеха: «В полузащите — мускулы Леонеля Альвареса и хитрость быстроногого Карлоса Вальдеррамы. В нападении — талант Ринкона и мастерство одного из лучших форвардов мира Фаустино Асприльи. Защиту же цементировал Андрес Эскобар».

После завершения турнира Эскобар должен был перейти в «Милан»...

«Пусть мои соотечественники на месяц забудут о наркомафии и нищете. Пусть они месяц радуются нашей игре», — говорил Вальдеррама накануне стартовой встречи с румынами.

Радость длилась недолго. Европейцы вчистую переиграли южноамериканцев — 3:1. Второй гол румын в исполнении Хаджи вышел на славу. На 34-й минуте, получив мяч у левой бровки от Мунтяну, карпатский Марадона увидел вышедшего из ворот Кордобу и по немыслимой траектории послал мяч в дальнюю «девятку».

Андрес Эскобар (№2) в матче против сборной США. Фото Global Look Press
Андрес Эскобар (№2) в матче против сборной США.
Фото Global Look Press

Террористы диктовали состав на матч с США

Далее предстояла решающая схватка в группе — с хозяевами турнира американцами.

Счет был открыт на 34-й минуте. Защитник колумбийцев Эскобар, пытаясь прервать передачу Харкса, дотянулся до мяча носком бутсы и срезал его в свои ворота — 0:1.

— В тот момент мой 9-летний сын повернулся ко мне и сказал: «Мамочка, они убьют Андреса...» — вспоминала сестра Эскобара Мария. — Я ответила: «Нет, солнышко, людей не убивают за ошибки. Все в Колумбии любят Андреса».

На 52-й минуте Стюарт увеличил преимущество США. Гол Валенсии в самой концовке встречи уже ничего не решал.

— Мы проиграли, потому что многие из нас вышли еще на первый матч, имея перед глазами медали чемпионов мира. Мы совершенно искренне считали, что остается оформить только то, что принадлежит нам по праву. И жестоко за эту уверенность поплатились, — сказал после финального свистка антигерой матча Эскобар.

Это было, пожалуй, последнее мини-интервью Андреса. Не только в карьере, но и в жизни.

Два лидера сборной Колумбии: образца ЧМ-1994 - Андрес ЭСКОБАР (слева) и нынешний - Джеймс РОДРИГЕС. Его убили за автогол. Андрес Эскобар: 20 лет спустя

А вот Матурана поведал журналистам, с какими сложностями столкнулась его команда накануне игры.

— Перед матчем на нашу сборную обрушились две беды. Сначала пришло сообщение, что у полузащитника Луиса Эрреры брат погиб в автокатастрофе. Несмотря на это, Эррера остался в США и вышел на поле. Затем некая террористическая группировка из Медельина заявила, что взорвет дом Габриэля Гомеса, если тот сыграет против американцев...

По всей видимости, за террористами стояли владельцы колумбийских клубов, которые стремились обеспечить своим подопечным участие в ЧМ любой ценой.

— На Матурану так подействовал инцидент с Гомесом, что, я, посетив команду, застал его обливающимся слезами, — рассказывал президент колумбийской федерации футбола Густаво Морено. — Игроки как могли пытались успокоить тренера. Матурана говорил, что немедленно уходит в отставку. Нам стоило немалых трудов убедить его остаться. Мы с ним все обсудили и решили не подвергать смертельному риску семью Гомеса. Место Гомеса на поле занял Эрман Гавирия (одноклубник Эскобара, игрок «Атлетико Насьональ»), как того и требовали террористы.

Андрес Эскобар после забитого автогола. Фото Getty Images
Андрес Эскобар после забитого автогола.
Фото Getty Images

«Меня считали лучшим игроком Колумбии. А когда вернулся с ЧМ, все свистели: «Сукин сын!»

В третьем туре Колумбия победила Швейцарию, но заняла лишь четвертое место в группе.

Вот какой вердикт вынес южноамериканцам корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер, работавший на том чемпионате мира:

«И с Румынией, и особенно с Америкой колумбийцы играли в стоячий футбол. Почему команда оказалась абсолютно не готовой физически, ответить может только тренер. Но факт остается фактом: когда колумбиец оказывался с мячом, он не видел нескольких вариантов развития атаки. Партнеры лениво перемещались по полю, и игроку приходилось делать короткий пас ближайшему из них. С такой командной скоростью на чемпионате мира 1990-х годов делать нечего. В рядах колумбийской сборной был человек, которого можно назвать игроком-разочарованием и на которого многие ставили как на потенциально лучшего бомбардира ЧМ-1994, — Фаустино Асприлья (на тот момент нападающий «Пармы», обладатель Кубка Кубков-1993). То, что произошло со сборной в целом, в символическом виде представлено метаморфозой ее лидера. Он бежал — и не успевал. Обводил — и на первом же сопернике запинался. Бил по воротам — и мяч еле катился в руки вратарю. Это была какая-то мистика».

«Да, мы выступили здесь позорно, — признал Матурана. — Но я все-таки думаю, что за те семь лет, которые руководил командой, у граждан нашей страны было гораздо больше счастливых минут, чем горестных. Я ухожу. Но в сборной Колумбии остается множество прекрасных игроков. Это великолепный материал для создания команды, которой будет мало равных в мире».

Увы, Эскобар больше никогда не вышел на поле в футболке национальной команды. Люди в Колумбии были взбешены провалом своей сборной. Доброжелатели советовали игрокам на какое-то время остаться в США.

Алекс Киньонес. Призер чемпионата мира застрелен бандитами на улице. Он отбывал допинговую дисквалификацию

— Когда мы выбыли с ЧМ-1994, нам предложили вернуться в Колумбию или остаться на некоторое время в США. Я остался. Меня называли лучшим в Колумбии, а когда я вернулся с чемпионата мира, то мне свистели и кричали: «Сукин сын, сукин сын», — заметил Вальдеррама в интервью Marca.

Эскобар решил вернуться на родину сразу. Более того, он не хотел прятаться от народа и через пару дней отправился немного расслабиться в ночной клуб. Там у него произошла словесная перепалка с местными наркоторговцами братьями Галлон. Те обвинили его в автоголе. Андрес оправдывался: это всего лишь ошибка, от нее никто не застрахован.

Криминальные авторитеты, не привыкшие к тому, что им кто-то перечит, не унимались, наседали на футболиста. Тот решил покинуть заведение и направился к своей машине. Шесть пуль киллера настигли его уже в автомобиле. По официальной версии, стрелял телохранитель братьев Умберто Муньос. Каждый раз, производя выстрел, он выкрикивал: «Гол!». Эскобар скончался в больнице через 45 минут.

Муньоса приговорили к 43 годам лишения свободы, однако уже в 2005 году он вышел на свободу за хорошее поведение.

Эскобара хоронили с государственными почестями. Ему было всего 27 лет.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная США по футболу
0
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.10 П2 1.82
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО
В офисе Зеленского назвали число потерь в рядах украинских боевиков
Кулеба заявил о получении посольствами Украины в двух странах писем с угрозами
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«В ЦК заявили — в воротах должен быть только Яшин!» Матч, за который затравили легендарного вратаря