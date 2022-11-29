«Королева пожала мне руку, это главное». Советский судья сотворил главный скандал в истории финалов ЧМ

Тофик Бахрамов и матч Англия — ФРГ в 1966 году.

Удивительное дело — два раза подряд финал чемпионата мира проходил при участии советского арбитра! Если Николай Латышев в 1962-м в Чили судил в поле, то Тофик Бахрамов четыре года спустя в Англии отработал на линии. Что не помешало ему войти в историю.

В финале ЧМ-1966 сошлись сборные Англии и ФРГ. В дополнительное время при счете 2:2 на 101-й минуте мяч после мощнейшего удара британца Джеффа Херста попал в перекладину, отскочил в землю и вылетел в поле. Системы видеоповторов тогда, понятно, не существовало. Швейцарец Готтфрид Динст, главный арбитр, не заметил, пересек ли мяч линию, и побежал консультироваться с ассистентом — Бахрамовым. Тот показал на центр.

Решающий мяч англичан засчитали, а на 120-й минуте Херст забил четвертый мяч в ворота немцев, став первым и пока единственным автором хет-трика в финалах чемпионатов мира.

Даже с учетом современных технологий до сих пор нет ответа на вопрос, ошибся Бахрамов или нет. В 1996 году в Оксфордском университете провели компьютерное исследование и обнаружили: мячу не хватило семи сантиметров, чтобы проекция полностью пересекла линию. А вот двадцать лет спустя эксперты телеканала Sky Sports, воссоздав момент на компьютере, пришли к выводу, что гол все-таки был. Ну и кому верить?

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в 2009-м в «Разговоре по пятницам» рассказал, каким был диалог Бахрамова и Латышева после того матча.

— Напорол Бахрамов в финале чемпионата мира?

— Тофик ошибся. Физически не мог разглядеть отскок мяча — и не угадал. Бахрамов потом спросил Латышева: «Я правильно поступил?». Тот ответил: «Ты поступил в пользу королевы...»

В 2022-м в «Разговоре по пятницам» любопытные подробности приоткрыл старейшина судейского корпуса в России Сергей Беляев, когда-то входивший в бригаду Николая Латышева.

— Бахрамов по уровню судейства с Латышевым несопоставим?

— Да ну что вы! Небо и земля! Но Николай Гаврилович относился к Тофику с теплотой. В 1966-м Латышеву уже было 53, стал членом судейского комитета ФИФА и пролоббировал назначение Бахрамова на финальный матч чемпионата мира ФРГ — Англия.

— Каким образом?

— Через президента ФИФА Стэнли Роуза, с которым был в хороших отношениях. Тот к мнению Латышева прислушивался. Бахрамова назначили судьей на линии — и он, махнув флажком в пользу королевы, вошел в историю.

— Да уж.

— Меня Бахрамов поражал тем, что при встрече сразу интересовался: «Сережа, что обо мне в Москве говорят?» Почему-то его это всегда страшно волновало. Кстати, судить на линии он не любил, считал, что занимается не своим делом. Главным отработать — да! С удовольствием! А помощником — уже не то. В любой момент мог навалить.

О своем земляке в 2015-м в «Разговоре по пятницам» рассказал и Казбек Туаев, знаменитый в прошлом форвард «Нефтчи» и сборной СССР.

Реакция футболистов на гол. Фото Global Look Press

— Бахрамов — что за человек?

— Интеллигентный, мягкий, мнительный. Но на поле преображался. Становился жестким, деспотичным, решительным. Никому спуску не давал. До конца жизни его изводили вопросом: «В 1966-м был гол или нет?» Тофик отшучивался: «Какая разница? Королева пожала мне руку, это главное...» Показывал «Золотой свисток».

— Дунуть хотелось?

— Даже мысли не возникало. В 1966-м «Нефтчи» впервые завоевал бронзу, Бахрамов отсудил финал. Потом нас вместе возили по республике. На встречи с передовиками производства Тофик обязательно брал с собой «Золотой свисток»...

Остается добавить, что в те годы разделение на главных арбитров и линейных было условным. На крупные турниры приглашали лучших рефери в поле и уже на месте решали — кто работает только главным, кто ассистентом, а кто без потери качества способен вытянуть обе роли. Как Бахрамов.

В общей сложности на ЧМ-1966 и ЧМ-1970 он отработал два матча в поле и шесть в качестве ассистента, в том числе полуфинал Бразилия — Уругвай. В 1972-м как главный арбитр судил матч за Межконтинентальный кубок между «Индепендьенте» и «Аяксом».

На родине, в Азербайджане, Бахрамов стал национальным героем. Когда в 1993-м в возрасте 68 лет он умер, главный стадион страны назвали в честь легендарного арбитра.