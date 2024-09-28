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Сегодня, 13:45

В ФИФА устали от выходок Мартинеса. Скандального аргентинца дисквалифицировали на два матча

ФИФА дисквалифицировала вратаря сборной Аргентины Мартинеса за оскорбительное поведение
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press
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Давно шел к этому наказанию.

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес пропустит октябрьские матчи сборной Аргентины. Дисциплинарному комитету ФИФА не понравилось поведение 32-летнего футболиста, и он отстранил его на две игры: против Венесуэлы и Боливии в квалификации ЧМ-2026.

Отличился дважды

В сентябре Аргентина встречалась с Чили (3:0) и Колумбией (1:2) — в каждом из матчей Мартинес продемонстрировал не только свои актерские навыки, но и эмоции.

Игра с Чили стала первой после триумфа на Кубке Америки. Подопечные Лионеля Скалони отметили победу вместе с фанатами, а вратарь сделал это в традиционной для себя манере — приложил копию трофея к паху.

А после выездного поражения от Колумбии Эмилиано уже не выглядел таким счастливым. Аргентинец задел руку одного из местных операторов и влепил по его камере, за что получил массу негатива в свой адрес.

«Его нельзя считать примером для новых поколений. Нельзя бить оператора по руке и ломать его аппаратуру», — заявила колумбийская ассоциация спортивных журналистов в соцсетях.

Реакция ФИФА не заставила себя ждать: во время октябрьского перерыва Мартинес будет отдыхать.

«Дисциплинарная комиссия ФИФА приняла следующее решение: футболист Дамиан Эмилиано Мартинес признан виновным в своем оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры (статья 13 дисциплинарного кодекса) на матчах Аргентина — Чили и Аргентина — Колумбия. Он дисквалифицирован на два матча. Дисквалификация вступает в силу со следующего матча сборной Аргентины», — сообщила пресс-служба ФИФА.

В Футбольной ассоциации Аргентины заявили, что категорически не согласны с решением, принятым дисциплинарной комиссией ФИФА.

Лионель Месси и&nbsp;Эмилиано Мартинес в&nbsp;матче Кубка Америки против сборной Эквадора. «Аргентина благодарит зверя в воротах». Что пишут о промахе Месси и сейвах Мартинеса?

Самый эпатажный игрок мира

Эмилиано — человек-шоумен. Многие наверняка помнят его выходку после победы на чемпионате мира 2022 года. Тогда он, получив награду лучшему вратарю турнира, приложил ее к паху перпендикулярно телу и потряс ей.

Фото Global Look Press

После этого Мартинес показывал неприличные жесты поклонникам сборной Франции, объявлял минуту молчания для Мбаппе, который «умер», и даже приходил с куклой младенца в маске недовольного Килиана на чемпионский парад.

Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у&nbsp;полицейского дубинку. Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у полицейского дубинку: видео

Как Мартинес выступает в этом сезоне

Эми отыграл все пять матчей в АПЛ за «Астон Виллу», пропустив семь мячей. Также на его счету один сухой матч в этом сезоне — в Лиге чемпионов с «Янг Бойз».

В начале сентября France Football объявил имена 30 номинантов на «Золотой мяч» — Мартинес попал в список.

Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
ФИФА

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