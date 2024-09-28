В ФИФА устали от выходок Мартинеса. Скандального аргентинца дисквалифицировали на два матча

Давно шел к этому наказанию.

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес пропустит октябрьские матчи сборной Аргентины. Дисциплинарному комитету ФИФА не понравилось поведение 32-летнего футболиста, и он отстранил его на две игры: против Венесуэлы и Боливии в квалификации ЧМ-2026.

Отличился дважды

В сентябре Аргентина встречалась с Чили (3:0) и Колумбией (1:2) — в каждом из матчей Мартинес продемонстрировал не только свои актерские навыки, но и эмоции.

Игра с Чили стала первой после триумфа на Кубке Америки. Подопечные Лионеля Скалони отметили победу вместе с фанатами, а вратарь сделал это в традиционной для себя манере — приложил копию трофея к паху.

А после выездного поражения от Колумбии Эмилиано уже не выглядел таким счастливым. Аргентинец задел руку одного из местных операторов и влепил по его камере, за что получил массу негатива в свой адрес.

«Его нельзя считать примером для новых поколений. Нельзя бить оператора по руке и ломать его аппаратуру», — заявила колумбийская ассоциация спортивных журналистов в соцсетях.

Реакция ФИФА не заставила себя ждать: во время октябрьского перерыва Мартинес будет отдыхать.

«Дисциплинарная комиссия ФИФА приняла следующее решение: футболист Дамиан Эмилиано Мартинес признан виновным в своем оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры (статья 13 дисциплинарного кодекса) на матчах Аргентина — Чили и Аргентина — Колумбия. Он дисквалифицирован на два матча. Дисквалификация вступает в силу со следующего матча сборной Аргентины», — сообщила пресс-служба ФИФА.

В Футбольной ассоциации Аргентины заявили, что категорически не согласны с решением, принятым дисциплинарной комиссией ФИФА.

Самый эпатажный игрок мира

Эмилиано — человек-шоумен. Многие наверняка помнят его выходку после победы на чемпионате мира 2022 года. Тогда он, получив награду лучшему вратарю турнира, приложил ее к паху перпендикулярно телу и потряс ей.

Фото Global Look Press

После этого Мартинес показывал неприличные жесты поклонникам сборной Франции, объявлял минуту молчания для Мбаппе, который «умер», и даже приходил с куклой младенца в маске недовольного Килиана на чемпионский парад.

Как Мартинес выступает в этом сезоне

Эми отыграл все пять матчей в АПЛ за «Астон Виллу», пропустив семь мячей. Также на его счету один сухой матч в этом сезоне — в Лиге чемпионов с «Янг Бойз».

В начале сентября France Football объявил имена 30 номинантов на «Золотой мяч» — Мартинес попал в список.