Официально: России не будет на ЧМ-2026. Появились корзины европейского отборочного турнира

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Сборная России официально пропустит чемпионат мира 2026 года. Это стало ясно после того, как ФИФА обнародовала корзины участников отборочного европейского турнира.
28 ноября ФИФА представила окончательную информацию о жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года для европейских сборных. Среди 54 команд, поделенных на пять корзин, не оказалось России.
Ранее о том, что Россия пропустит ЧМ-2026 стало понятно из циркулярного письма УЕФА № 64 от 11 ноября — нашей страны не оказалось в списке стран с зимним климатом и повышенным риском неблагоприятных погодных условий, а также в перечне государств, чье время отличается от среднеевропейского.
Также на отсутствие России намекало то, что в отборочном турнире будут участвовать 54 сборные, тогда как в УЕФА входят 55 федераций.
Жеребьевка квалификационного этапа пройдет 13 декабря в Цюрихе — игры основной стадии продлятся с марта по ноябрь 2025 года, а в марте 2026-го пройдут стыковые матчи. Будет составлено шесть отборочных групп по пять команд и шесть — по четыре.
Корзины составлялись в соответствии с рейтингом ФИФА. Однако в первую также попали восемь команд, вышедших в четвертьфинал Лиги наций, — то есть сборные, занявшие первые два места в группах высшего дивизиона.
Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;
Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия;
Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль;
Корзина 4: Болгария, Люксембург, Белоруссия, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские Острова, Латвия, Литва;
Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, турнир примут три страны — Мексика, США и Канада. Впервые в истории на ЧМ оправятся 48 сборных, среди них 16 европейских. Напрямую в Северную Америку отправятся победители отборочных групп, еще четыре участника определятся в стыковых играх.
Сборная России не участвует в официальных турнирах с марта 2022-го. Сначала команда была отстранена от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, затем — от отборочного турнира Евро-2024. ЧМ-2026 станет третьим крупным турниром, на который не допустили Россию. В 2024 году она провела пять товарищеских матчей и выиграла во всех из них с общим счетом 26:0.