Официально: России не будет на ЧМ-2026. Появились корзины европейского отборочного турнира

ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026

Россия пропустит третий крупный турнир подряд.

Сборная России официально пропустит чемпионат мира 2026 года. Это стало ясно после того, как ФИФА обнародовала корзины участников отборочного европейского турнира.

Откуда известно про отсутствие России

28 ноября ФИФА представила окончательную информацию о жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года для европейских сборных. Среди 54 команд, поделенных на пять корзин, не оказалось России.

Ранее о том, что Россия пропустит ЧМ-2026 стало понятно из циркулярного письма УЕФА № 64 от 11 ноября — нашей страны не оказалось в списке стран с зимним климатом и повышенным риском неблагоприятных погодных условий, а также в перечне государств, чье время отличается от среднеевропейского.

Также на отсутствие России намекало то, что в отборочном турнире будут участвовать 54 сборные, тогда как в УЕФА входят 55 федераций.

Жеребьевка квалификационного этапа пройдет 13 декабря в Цюрихе — игры основной стадии продлятся с марта по ноябрь 2025 года, а в марте 2026-го пройдут стыковые матчи. Будет составлено шесть отборочных групп по пять команд и шесть — по четыре.

Как выглядят корзины

Корзины составлялись в соответствии с рейтингом ФИФА. Однако в первую также попали восемь команд, вышедших в четвертьфинал Лиги наций, — то есть сборные, занявшие первые два места в группах высшего дивизиона.

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия;

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль;

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Белоруссия, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские Острова, Латвия, Литва;

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Фото Global Look Press

Когда пройдет чемпиона мира

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, турнир примут три страны — Мексика, США и Канада. Впервые в истории на ЧМ оправятся 48 сборных, среди них 16 европейских. Напрямую в Северную Америку отправятся победители отборочных групп, еще четыре участника определятся в стыковых играх.

Сборная России не участвует в официальных турнирах с марта 2022-го. Сначала команда была отстранена от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, затем — от отборочного турнира Евро-2024. ЧМ-2026 станет третьим крупным турниром, на который не допустили Россию. В 2024 году она провела пять товарищеских матчей и выиграла во всех из них с общим счетом 26:0.