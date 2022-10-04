Сборной Ирана не дадут сыграть на чемпионате мира? К масштабным протестам в стране присоединился даже Азмун

Готов пожертвовать международной карьерой.

С середины сентября в Иране идут массовые протесты, начавшиеся в связи со смертью 22-летней Махсы Амини. Девушка была задержана полицией за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране, в участке впала в кому, а три дня спустя скончалась в больнице. В ходе протестов погибли уже более 40 человек.

Протестная волна получилась масштабной — свое отношение показали даже футболисты национальной сборной Ирана. Во время исполнения гимна перед товарищеской игрой с Сенегалом игроки стояли в черных куртках, чтобы скрыть герб страны и логотип национальной федерации футбола.

Футболисты сборной Ирана.

Не остался в стороне и Сердар Азмун — бывший нападающий «Зенита» и самый звездный игрок в составе иранской сборной, сейчас выступающий за «Байер».

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, то это не стоит одного волоса с головы иранской женщины. И данный пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей», — написал Азмун в социальных сетях. Правда, позже пост все-таки удалил и опубликовал другое сообщение:

«Мое сердце разрывается из-за Махсы и других невинных. Они покинули этот мир, но оставили в наших сердцах боль, которую мы не забудем. Знайте, что я помогу вам, чем смогу. Верю, что в будущем наших женщин не дадут в обиду».

Вместе с Азмуном в соцсетях в том же ключе высказались и другие лидеры иранской сборной — Саид Эззатолахи, Мехди Тареми и Алиреза Джаханбакш.

Тем временем история набирает все большие обороты. Недавно иранская женская правозащитная организация Open Stadiums призвала ФИФА исключить сборную страны из числа участников ЧМ-2022.

«Иранская футбольная ассоциация — не только соучастник преступлений режима. Это прямая угроза безопасности женщинам-болельщицам в Иране и в любой точке мира, в которой выступает наша команда. Футбол должен быть безопасным для всех нас. Вот почему мы, как футбольные болельщики Ирана, с тяжелым сердцем вынуждены выразить наше беспокойство по поводу выступления команды на ближайшем чемпионате мира.

Почему ФИФА дает иранскому государству мировую сцену, в то время как оно не только отказывается уважать основные права и достоинства человека, но и пытает и убивает собственный народ? Поэтому мы просим ФИФА на основании статей 3 и 4 устава организации исключить сборную Ирана», — приводит Reuters текст обращения Open Stadiums к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Пока непонятно, возможно ли реальное отстранение сборной Ирана от матчей чемпионата мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Подобных прецедентов в новейшей истории еще не было.