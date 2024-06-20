Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 13:15

«Я зверски устал от травм и болезней, но Бог не оставляет меня в беде». Шедевр Баджо нокаутировал Испанию на ЧМ-1994

Испания сыграет с Италией в групповом турнире Евро-2024 20 июня
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Роберто Баджо празднует гол с партнерами по сборной Италии в матче с Испанией в 1994 году
Роберто Баджо празднует гол с партнерами по сборной Италии в матче с Испанией в 1994 году.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Сегодня те же соперники сыграют на Евро-2024.
Чемпионат мира. 1/4 финала
09 июл, 00:00. Foxboro Stadium (Бостон)
Италия
2:1
Испания

В преддверии сегодняшнего матча группового турнира Евро-2024 Испания — Италия вспомнили cупергол Роберто Баджо.

Один из самых ярких матчей между сборными Испании и Италии состоялся 30 лет назад на чемпионате мира-1994 в США. Команды сразились друг с другом в четвертьфинале турнира.

Испанцы вышли в плей-офф со второго места в своей группе, пропустив вперед немцев. В 1/8 финала «Красная фурия» уверенно разобралась с Швейцарией — 3:0.

Турнирный путь «Скуадры адзурры» оказался более тернистым. Все четыре команды квартета F — Мексика, Ирландия, Италия и Норвегия — набрали по 4 очка! Подопечные Арриго Сакки заняли третье место по дополнительным показателям, что позволило им продолжить выступление в США.

Луиса Энрике демонстрирует кровь арбитру после удара локтем Мауро Тассотти. «Луис Энрике хотел убить судью и Тассотти». 27 лет назад матч Италии и Испании завершился грандиозным скандалом

Впрочем, итальянцы могли отправиться домой после первого же раунда плей-офф. До 88-й минуты они уступали нигерийцам. И тут на авансцену вышел Роберто Баджо. «Божественный хвостик», который подошел к турниру не в лучшей форме из-за травмы ахиллова сухожилия и «промолчал» весь групповой этап, сначала сравнял счет, а в дополнительное время реализовал пенальти и принес итальянцам победу.

— От матча к матчу мы играем все лучше. И особенно — Роберто Баджо. Испанцы же прогрессируют не так заметно, — заявил рулевой итальянцев Арриго Сакки за день до четвертьфинала.

— Я абсолютно уверен, что победит тот, кто забьет первый гол. А его, видимо, придется ждать долго, — в свою очередь заметил главный тренер испанцев Хавьер Клементе.

Оказалось — не так уж и долго. Итальянцы «ужалили» в середине первого тайма. Да как! Донадони от левой бровки откинул мяч Дино Баджо. Тот, подработав его под удар, мощно выстрелил метров с 25. Субисаррета немного запоздал с броском — мяч влетел в дальний верхний угол!

Роберто Баджо и Андони Субисаррета
Роберто Баджо и Андони Субисаррета в матче Италия — Испания на чемпионате мира-1994.
Фото Getty Images

Испанцы моментально могли счет сравнять. Каминеро бил головой из убойной позиции, но Пальюка спас свою команду, вытащив мяч из-под перекладины.

В перерыве Сакки усилил атакующую линию: выпустил на поле Синьори и не убрал с него Массаро. Этот ход далеко не сразу себя оправдал.

После перерыва испанцы смотрелись предпочтительнее и закономерно восстановили статус-кво. Правда, не обошлось без везения. На 58-й минуте Серхи, прорвавшись по левому флангу, низом прострелил в штрафную. Отеро пропустил мяч, и он достался Каминеро. Последовал мощный удар, мяч срикошетил от ноги Беннариво и залетел в сетку — 1:1.

На кураже подопечные Клементе понеслись вперед, усилив давление на ворота Пальюки. Хулио Салинас обязан был выводить «Красную фурию» вперед за 10 минут до финального свистка. Форвард выскочил один на один с Пальюкой, голкипер начал неловко пятиться, но Салинас распорядился своим шансом непростительно небрежно, пробив фактически во вратаря.

17&nbsp;июля 1994 года. Пасадена. Бразилия&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 0:0, пен. &mdash;&nbsp;3:2. Опустошение Роберто Баджо и&nbsp;радость бразильцев после промаха итальянца. «Худший момент в карьере. Чувство горечи никогда не исчезнет». Трагический промах Баджо в финале ЧМ-1994

— Этот момент будет теперь мне сниться до конца жизни, — сокрушался Салинас после финального свистка. — Я ведь мог принять любое решение — удивительно, но меня никто не сопровождал! Я мог дойти хоть до вратаря, мог увести мяч в сторону, но решил пробить в правый от себя угол. И если бы только попал, куда целился, Пальюка итальянцам не пригодился бы. Но попал я как раз во вратаря...

Итальянцы наказали соперников за такую расточительность, вновь забив гол на загляденье. Берти из глубины поля отпасовал Синьори (вот она, замена Сакки!), который, на мгновение опередив защитника, перебросил мяч направо на ход Роберто Баджо. Форвард на скорости ворвался в штрафную, обвел упавшего ему в ноги Субисаретту, но немного упустил мяч. Однако, находясь под острейшим углом, Баджо все-таки попал в пустые ворота, а Абелардо не успел ему помешать.

— Сначала я хотел перекинуть Суби, но потом решил действовать наверняка. Я шел один на нужной скорости, и потому обыграть вратаря труда мне не составило — сложнее было пробить до того, как защитник добежит до ближней штанги. Я зверски устал от травм и болезней, но Бог не оставляет меня в беде. Не знаю, сколько раз из десяти я вот так вот попал бы с помехами в ворота с такого острого угла.

«Да, попал Баджо как в игольное ушко. И вся впечатлительная Испания рухнула в траур, — писал корреспондент «СЭ». — До того бежавшая, прессинговавшая, атаковавшая, она вдруг дружно опустила руки».

До финального свистка счет не изменился. Баджо в одночасье стал героем нации. Тогда он, естественно, еще не подозревал, что судьба уготовит ему в финале турнира...

Роберто Баджо
Футбол
Евро-2024
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Обсудить
Читайте также
Российские борцы готовы выполнить условия МОК для участия в Олимпиаде
Криштиану Роналду пробрался через кусты ради автографа фанату
Под Новосибирском против пары возбудили дело об истязаниях и убийстве ребенка
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Aurus Путина вызвал ажиотаж во Вьетнаме
Против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Сербия может сняться с Евро! Причина — ужасные кричалки хорватов и албанцев
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов — о 1-м туре Евро: «Англия очень разочаровала — ожидал от нее большего»
Испания — Италия: статистика матчей и результаты личных встреч
Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, что следит за Евро-2024
Голкипер сборной Шотландии Ганн доволен матчем против Швейцарии
Роналду пробирался через кусты ради автографа фанату. Тот превратил роспись в татуировку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Он выиграл ЧМ-78 без Марадоны и создал великую концепцию футбола. Памяти легендарного Менотти