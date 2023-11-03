Яшина включили в топ лучших игроков в истории чемпионата мира. И по делу!

Соседи тоже звездные.

Лев Яшин — один из величайших вратарей в истории мирового футбола, и напоминания об этом периодически прилетают из разных мест. В конце октября журнал France Football в очередной раз вручил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю сезона — им стал Эмилиано Мартинес из Аргентины; а в начале ноября издание FourFourTwo включило советского голкипера в топ-20 лучших игроков в истории чемпионатов мира.

Лев Иванович занял в списке 16-е место из 33 возможных. Издание дало следующий комментарий: «Черный Паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помог своей стране занять четвертое место в 1966 году и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года».

Яшин стал не просто первым, а на данный момент единственным вратарем — обладателем «Золотого мяча». Он получил его в 1963 году после того, как стал чемпионом страны с «Динамо», а также провел несколько ярчайших международных встреч в составе сборной СССР и мира. Кстати, это была не первая номинация Льва Ивановича на престижную награду — до этого он еще шесть раз попадал в списки и занимал в том числе четвертое и пятое места. Но главного успеха добился именно в 1963-м.

Что касается чемпионатов мира и по праву ли Яшин попал в этот список, можно сказать однозначно — все справедливо. Лев Иванович отыграл в 13 матчах на трех мундиалях, в заявке был вообще на четырех, что является рекордом среди советских футболистов:

Лев Яшин с «Золотым мячом». Фото Олег Неелов, архив «СЭ»

— ЧМ-1958 — дебютный и шикарный для Яшина. СССР играл в группе с Бразилией и Англией и вышел в плей-офф. Правда, проиграли шведам в первой же стадии, но для вратаря это был грандиозный успех.

— ЧМ-1962 считается провальным персонально для Яшина — тогда он пропустил 7 голов за 4 встречи, а СССР в плей-офф уступил Чили. После этого на голкипера обрушилась всенародная критика.

— ЧМ-1966 — триумфальный мундиаль для страны. На нем уже возрастной Яшин (ему было 36) конкурировал с Кавазашвили, но все же сыграл в большинстве матчей и помог добыть бронзу для страны — пусть и получена она была большей частью из-за довольно спорного регламента.

— ЧМ-1970 — сюда Яшин поехал третьим вратарем, не сыграл ни разу. Но сам факт, что его вызвали в сборную в 40 лет, примечателен — его включили в заявку по делу, так как Лев Иванович был незаменим в «Динамо» даже тогда.

Как видим, у Льва Яшина действительно богатая история отношений с чемпионатами мира, так что в список он точно попал не зря. Соседи у него, кстати, тоже легендарные — вот топ-10 по версии FourFourTwo:

Пеле и Лев Яшин. Фото из архива музея «Динамо»

1. Пеле (Бразилия).

2. Лионель Месси (Аргентина).

3. Диего Марадона (Аргентина).

4. Роналдо (Бразилия).

5. Зинедин Зидан (Франция).

6. Франц Беккенбауэр (Германия).

7. Килиан Мбаппе (Франция).

8. Эйсебио (Португалия).

9. Мирослав Клозе (Германия).

10. Гарринча (Бразилия).