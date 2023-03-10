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Сегодня, 12:45

Украину исключат из заявки на проведение чемпионата мира? Ее место может занять Марокко

Отдел футбола «СЭ»
Болельщики сборной Марокко
Болельщики сборной Марокко.
Фото Global Look Press
Болельщики сборной Марокко
Фото Global Look Press
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Инсайд английского источника.

История совместной заявки

5 октября 2022 года Испания, Португалия и Украина подали совместную заявку на проведение матчей чемпионата мира-2030.

«Предложение имеет безоговорочную поддержку УЕФА в рамках глобального проекта преобразования европейского футбола в исключительной ситуации, — говорится в официальном заявлении на сайте Федерации футбола Испании. — Нет ничего лучше, чем чемпионат мира по футболу, чтобы передать послание, которое послужит источником вдохновения в будущем. Кандидатура укрепляет связи Украины с Европой, вселяя надежду и предоставляя инструменты восстановления украинскому народу, который выразил свою гордость и благодарность за участие в этом проекте.

Координационная комиссия ЧМ-2030 работает с участием Украины, в нее вскоре войдут члены ее делегации. Прибавление Украины не меняет установленную дорожную карту: Испания сохраняет свои 11 стадионов, а Португалия — три".

В декабре 2022-го министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт оценивал шансы страны принять матчи ЧМ как высокие: «Шансы большие, потому что вы видите, что сейчас Украина — это тренд в мире. Поэтому если в ближайшее время у нас будет возможность подготовиться, построить стадионы, сделать инфраструктуру, то у нас есть большие шансы для того, чтобы получить право на проведение чемпионата мира на Украине. У нас есть большой опыт. Евро-2012 мы провели на высоком уровне. В 2018 году мы провели финал Лиги чемпионов на высоком уровне. Мы знаем, как и что делать, инфраструктура есть. Нужно еще что-то строить, но мы это сделаем, я уверен».

Издание The Time сообщало, что Украина может принять несколько матчей группового этапа ЧМ-2030, однако четкого представленного плана пока что нет.

Болельщики сборной Марокко
Фото Global Look Press

Что изменилось

По информации британского The Athletic, Украина может лишиться места в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира-2030. По их данным, Украина не успеет подготовиться к проведению турнира, поэтому ее в заявке может заменить Марокко, чья сборная дошла до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре. В The Athletic отмечают, что в Марокко были готовы к проведению турнира еще в 2018-м, также в пользу Марокко может сказаться факт нахождения ее рядом с Испанией и Португалией. Более полной информации, а также комментариев чиновников на этот счет пока не появилось.

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Какие страны также претендуют на проведение ЧМ

На данный момент помимо Испании, Португалии и Украины в ФИФА подано еще две подтвержденные заявки на проведение чемпионата мира-2030. Это Марокко, а также совместная заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Также на проведение ЧМ претендует Саудовская Аравия совместно с Египтом и Грецией. Ходили слухи, что амбассадором заявки может стать Криштиану Роналду, за что португалец мог бы заработать 200 миллионов евро. Но, по информации того же The Athletic, Роналду точно не будет принимать в этом участия из-за заявки Португалии.

Хозяева ЧМ-2030 будут выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

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