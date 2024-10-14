Скандал в уругвайском семействе. Суарес наехал на Бьельсу и обвинил тренера в разобщении сборной

От недавней идиллии в одной из лучших сборных Южной Америки не осталось и следа.

Слезы Нуньеса

Сборная Уругвая угодила в кризис еще при позднем Оскаре Табаресе. Никакого существенного прогресса не наблюдалось и при Диего Алонсо. Кажется, не было лучшего снотворного, чем матчи небесно-голубых, но тем разительнее был контраст с тем, что мы увидели на старте отборочного цикла ЧМ-2026. Марсело Бьельса изменил все! Оригинальные тактические ходы и роли некоторых футболистов, новые лица в составе, но главное — горящие глаза! Уругвайцы играли на каком-то невероятном кураже, легко разбираясь с Бразилией, и сделали невозможное — обыграли Аргентину на ее поле. Чемпионов мира удалось превзойти по всем параметрам, начиная от качеств а футбола и заканчивая желанием выиграть и ради этого лечь костьми.

Что до спада после бронзового Кубка Америки-2024, он был ожидаемым в силу случившегося там скандала после проигранного полуфинала. Футболисты бросились на трибуну защищать своих родных и устроили драку с колумбийскими фанатами. Итогом стали длительные дисквалификации трех ключевых защитников — Рональда Араухо, Оливеры и Хименеса, играющего важнейшую роль в средней линии Бентанкура и лучшего снайпера команды Нуньеса. Единственной красивой историей осени для Уругвая стало трогательное прощание со сборной Луиса Суареса. Но, как оказалось, легенда не сказала своего последнего слова, и оно стало громом среди ясного неба.

За несколько дней до октябрьских отборочных матчей лучший снайпер в истории сборной дал скандальное интервью, в котором буквально уничтожил Бьельсу, обвинив его во всех смертных грехах. По словам Суареса, главный тренер не уважал футболистов и разобщил сборную на Кубке Америки, а первым обративший внимание на проблемы Весино весной завершил карьеру в национальной команде, хотя мог поехать на континентальное первенство.

Дарвин Нуньес. Фото Global Look Press

Луис привел несколько примеров, рассказав, как Бьельса в перерыве победного матча с Аргентиной довел до слез Нуньеса, а потом ответил поддержавшему партнера Суаресу, что это не требуется, а такие приемы мотивируют. Еще тренер сказал не останавливаться, когда футболисты хотели поприветствовать болельщиков, а сотрудникам базы теперь запрещают общаться с игроками.

«На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради сохранения спокойствия. Ряд игроков устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам «привет». У меня был пятиминутный разговор с Бьельсой, я говорил от лица команды, и в конце он просто ответил: «Большое спасибо». Я прошу людей не винить игроков, если что-то пойдет не так. Бьельса разъединил нас, всю команду», — заявил Суарес.

Причем, как оказалось, это не спонтанный поток откровений ветерана, а осознанный шаг. До своего интервью форвард «Интер Майами» проинформировал о своих планах руководство федерации. Но для публики это был настоящий эмоциональный взрыв. Да еще и с неприятными последствиями в виде сенсационного поражения от безнадежного аутсайдера квалификации Перу (0:1). Для «Инков» это вообще первая победа в девяти турах! Уругвай же даже с вернувшимся Нуньесом не смог забить в третьем матче подряд, хотя в соперниках были далеко не фавориты, а всего лишь Парагвай, Венесуэла и Перу. Все эти команды за пределами первой шестерки, которая получит прямые путевки на мировое первенство.

Марсело Бьельса. Фото AFP

Федерация за тренера

Максимально неприятным для Бьельсы моментом стало то, что слова Суареса подтвердили и другие футболисты. В частности, новый капитан сборной и звезда «Реала» Вальверде по прилете на родину подчеркнул: «Просто для ясности: все, что сказал Луис, — правда. Он никогда не лгал, он никогда не говорил ничего, что было бы неправдой, он вообще не преувеличивал, он называл вещи такими, какие они есть».

При этом никакого бунта и тем более отказа от вызовов в сборную не будет, и тот же Вальверде считает тему внутренним делом: «Нам нужно обсудить это в команде, как мы всегда это делали, и совершенствоваться, продолжая расти. С тех пор как Бьельса здесь, мы всегда решали проблемы разговорами. Это будет еще одна проблема, которая будет решена таким же образом».

Примерно те же слова говорили и другие — вратарь Рочет и форвард Каноббио, которые раскрылись в сборной при Бьельсе. Но, опять же, они не раздувают из мухи слона, говоря, что некоторые проблемы есть, однако их можно решить внутри коллектива. Схожая позиция и у президента уругвайской федерации футбола Игнасио Алонсо, хотя во время Кубка Америки у него был повод остаться недовольным тренером. Речь об интервью Бьельсы, в котором он раскритиковал организацию турнира, качество полей и КОНМЕБОЛ. Федерации даже пришлось дистанцироваться от этих заявлений, которые представили как частное мнение тренера.

В нынешней ситуации Алонсо отказался делиться подробностями беседы с Суаресом, который также общался с директором сборных Хорхе Джордано. Все вопросы президент обещает решить за закрытыми дверями, а поддержка Бьельсы абсолютна. «Происходит переход от одной эпохи к другой, с поколением, которое получило невероятное наследие, и мы делаем ставку на то, что Бьельса, как футбольный лидер, может стать идеальной фигурой для нашей команды. У нас все хорошо, команда показала интересные вещи , и Уругвай надеется достичь 2026 года с оптимальными футбольными показателями», — заявил Алонсо.

Луис Суарес и Марсело Бьельса. Фото Getty Images

Сам Бьельса признает, что в данной ситуации его авторитет пострадал, но при этом ведет себя более чем достойно. Не раскрыв подробностей встречи с командой, Марсело хвалил игроков за профессионализм и уверял, что никакой связи между скандалом и поражением в Перу нет. Плюс никаких наскоков на Суареса, чье поведение и игру в сборной под его началом тренер назвал безупречными.