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Сегодня, 19:00

Украина хочет принять ЧМ-2030 в союзе с Испанией и Португалией. Политика окончательно победила футбол

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Флаги Испании и Италии перед началом финального матча Евро-2012 на Олимпийском стадионе в Киеве.
Фото Getty Images
Испанские флаги перед началом матча между сборными Испании и Португалии на Евро-2012 в Донецке.
Фото Global Look Press
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Другая логика тут отсутствует.

В среду Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Правительства пиренейских стран одобрили такой тройственный союз.

Прав был почетный президент РФС Вячеслав Колосков, заявивший во вторник, что украинцы имеют полное право подать заявку, будучи такими же членами ФИФА, как Россия, Испания и Португалия. Вопросов нет. Смущает одно — абсолютное доминирование политики над логикой.

Кому-то было интересно, как поет украинский исполнитель на «Евровидении» весной этого года? Кажется, от этой страны можно было выпускать хоть говорящего попугая с частушками про помпушки — и он бы выиграл. Почему? Потому что политика. А в чем тогда смысл конкурса? Зачем приезжали остальные артисты, не имевшие шансов на победу? В качестве массовки?

Испанские флаги перед началом матча между сборными Испании и Португалии на Евро-2012 в Донецке. Фото Global Look Press
Испанские флаги перед началом матча между сборными Испании и Португалии на Евро-2012 в Донецке.
Фото Global Look Press

Так и с заявкой на ЧМ-2030. Присоединись Украина к Польше — это в целом логично. Общая граница, исторические связи, схожесть языков. Но Испания и Португалия... Где они и где Украина. Более искусственного союза в Европе придумать сложно по всем перечисленным выше параметрам.

Понятно, что и с гарантиями безопасности, которые так любят в ФИФА, сейчас все далеко не гладко. А как вам предложение, что в одной стране проведут три матча, а в двух других — 77? Нет ощущения, что здесь что-то не так? Я уж молчу о том, что за эти три (только вдумайтесь, всего ТРИ) игры Украина получит путевку в финальный турнир ЧМ-2030 без отбора.

Португалия и&nbsp;Испания претендуют на&nbsp;проведение чемпионата мира. Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией

Футбольного в этом всем — ноль. Что подчеркнул в среду на пресс-конференции и президент РФС Александр Дюков: «На данный момент я не вижу коммерческой, маркетинговой логики от такой заявки. Присоединение третьего государства к первоначальной заявке Испании и Португалии не сделало ее сильнее. Кроме политики, в этом ничего не вижу».

И никто не увидит. Впрочем, ничего нового. Вопреки принципам, заложенным Пьером де Кубертеном, политика, увы, давно главенствует над спортом.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией