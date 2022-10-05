Украина хочет принять ЧМ-2030 в союзе с Испанией и Португалией. Политика окончательно победила футбол

Другая логика тут отсутствует.

В среду Украина официально присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Правительства пиренейских стран одобрили такой тройственный союз.

Прав был почетный президент РФС Вячеслав Колосков, заявивший во вторник, что украинцы имеют полное право подать заявку, будучи такими же членами ФИФА, как Россия, Испания и Португалия. Вопросов нет. Смущает одно — абсолютное доминирование политики над логикой.

Кому-то было интересно, как поет украинский исполнитель на «Евровидении» весной этого года? Кажется, от этой страны можно было выпускать хоть говорящего попугая с частушками про помпушки — и он бы выиграл. Почему? Потому что политика. А в чем тогда смысл конкурса? Зачем приезжали остальные артисты, не имевшие шансов на победу? В качестве массовки?

Испанские флаги перед началом матча между сборными Испании и Португалии на Евро-2012 в Донецке. Фото Global Look Press

Так и с заявкой на ЧМ-2030. Присоединись Украина к Польше — это в целом логично. Общая граница, исторические связи, схожесть языков. Но Испания и Португалия... Где они и где Украина. Более искусственного союза в Европе придумать сложно по всем перечисленным выше параметрам.

Понятно, что и с гарантиями безопасности, которые так любят в ФИФА, сейчас все далеко не гладко. А как вам предложение, что в одной стране проведут три матча, а в двух других — 77? Нет ощущения, что здесь что-то не так? Я уж молчу о том, что за эти три (только вдумайтесь, всего ТРИ) игры Украина получит путевку в финальный турнир ЧМ-2030 без отбора.

Футбольного в этом всем — ноль. Что подчеркнул в среду на пресс-конференции и президент РФС Александр Дюков: «На данный момент я не вижу коммерческой, маркетинговой логики от такой заявки. Присоединение третьего государства к первоначальной заявке Испании и Португалии не сделало ее сильнее. Кроме политики, в этом ничего не вижу».

И никто не увидит. Впрочем, ничего нового. Вопреки принципам, заложенным Пьером де Кубертеном, политика, увы, давно главенствует над спортом.