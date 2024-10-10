Файзуллаев и Азмун не забили, а в концовке ВАР спас Узбекистан от первого поражения в отборе на ЧМ-2026

Лидеры отборочной группы ЧМ-2026 не смогли определить победителя.

Уже не в первый раз в этом отборочном цикле Узбекистану пришлось проводить матч без Сречко Катанеца на тренерской скамейке. Причина — в болезни словенского специалиста, которому врачи не рекомендовали даже принимать участие в сборе. Ранее Катанец из-за ухудшения здоровья пропустил мартовскую игру с Гонконгом, а прошлым летом он досрочно покинул чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации.

В таких случаях оперативное руководство берут на себя ассистенты главного — Алеш Чех и Владо Радманович. «Мы будем с Катанецом на связи все 90 минут игры. Мы будем созваниваться и вносить изменения в план при необходимости. Если что-то не так, будем исправлять», — подчеркнул Радманович, добавив, что после нескольких матчей с Ираном как тренерский штаб узбекистанцев, так и соперник знают друг о друге все.

Состав же, естественно, определялся с учетом мнения Катанеца, и — в отличие от сентябрьских матчей — в старт попал Файзуллаев. Из-за участия в Олимпиаде у футболиста ЦСКА получились смазанными отпуск и предсезонка, поэтому он ограничивался выходами на замену. Зато сейчас Аббос в такой форме, что его место в основе столь же очевидно, как и в случае с капитаном «белых волков» Шомуродовым.

Соответственно, в четверг с первых минут игру начали семь бывших и нынешних представителей РПЛ. У хозяев в обороне вышел защитник «Рубина» Ашурматов, которому уже по ходу первого тайма в кровь разбили голову. У гостей — Азмун, Эззатоллахи, Мохаммади и набравший форму после травмы ростовчанин Мохеби. Плюс запасные — Хоссейнеджад (махахчкалинское «Динамо»), Горбани («Оренбург») и выступающий ныне в иранском «Персеполисе» Урунов (он только залечил повреждение).

Кстати, еще один играющий в Иране узбекский футболист — голкипер «Фулада» Юсупов — добирался до сборной с приключениями. Из-за закрытия в тот момент воздушного пространства он проехал почти две с половиной тысячи километров до турецкой Анкары (около 26 часов в пути) и уже оттуда прилетел в Ташкент. Так что можно сказать, что узбекские защитники берегли 33-летнего вратаря.

Элдор Шомуродов (слева) в матче Узбекистан — Иран (0:0). Фото Футбольная ассоциация Узбекистана

Мощная группа атаки персов с Азмуном, Джахханбахшем и форвардом миланского «Интера» Тареми не создала за первые 45 минут ни одного опасного момента. Хозяева же смотрелись активнее, но перспективные подходы не удалось довести до ума, а два падения в чужой штрафной не убедили австралийского арбитра Эванса. Зато в начале второго тайма рефери после подсказки ВАР удалил Харадани, который в центральной зоне шипами въехал в ногу Шомуродову.

Нередко в таких ситуациях осторожная игра окончательно закрывается, но тут эффект получился обратным. С интервалом в две минуты Файзуллаев из-под защитника послал мяч в сантиметрах от штанги, а после классного паса зацепившегося за мяч в штрафной Шомуродова из убойной позиции промахнулся Машарипов. Иран ответил двумя выпадами Азмуна, который безуспешно выпрашивал пенальти и потом в падении носком переправлял мяч в ворота после длинной передачи.

Накануне Сердар заявил, что Узбекистан не доставлял Ирану проблем на протяжении двенадцати лет. Но тут возможны трудности перевода, так как речь скорее шла о последней победе соперника. Проблемы же у персов возникали регулярно. Год назад — на втором этапе отборочного цикла — команда Катанеца в Ташкенте отыграла отставание в два мяча (2:2), а в июне дело закончилось нулевой ничьей в Тегеране.

К ней все пришло и в этот раз, а главная драма случилась в добавленное арбитром время. Рефери указал на 11-метровую отметку после попадания мяча в руку Ашурматову. Но ВАР пригласил Эванса к монитору, и там решение отменили. Впрочем, Юсупову и без 11-метрового пришлось совершить маленькое чудо, вытянув из-под перекладины удар Эззатоллахи.

После трех туров Узбекистан и Иран набрали по семь очков и пока идут по графику, который позволит занять в группе одно из двух первых мест и получить прямые путевки на ЧМ-2026. Хотя, даже финишировав третьим или четвертым, получаешь шанс уже в четвертом отборочном раунде. Но лучше решить задачу максимально быстро, и в плане турнирных перспектив важнейшим для узбекской команды станет следующая встреча — 15 октября против ОАЭ.