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Сегодня, 20:15

Узбекистан сделал еще один шаг к ЧМ-2026. Помогли красивый гол и великолепный голкипер

Сборная Узбекистана победила команду КНДР в матче квалификации ЧМ-2026
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты Узбекистана радуются голу в ворота КНДР.
Фото Футбольная ассоциация Узбекистана
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В Азии стартовал третий отборочный раунд ЧМ-2026.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
05 сент, 17:00. ()
Узбекистан
1:0
КНДР

По ощущениям, нынешний год для узбекского футбола — едва ли не самый насыщенный в истории. Сначала был яркий Кубок Азии с драматичным поражением в четвертьфинальной серии пенальти от будущего чемпиона Катара. Летом Узбекистан — пусть и неудачно — впервые в своей истории выступил на Олимпиаде. А параллельно национальная сборная успешно прошла второй раунд отборочного турнира ЧМ-2026, при равенстве очков лишь по дополнительным показателям уступив первое место в группе Ирану.

Узбекистан стал на шаг ближе к мечте, а оформить путевку на мировое первенство можно уже по итогам стартовавшего в четверг третьего раунда. Условия просты — занять одно из двух первых мест по итогам двухкругового турнира с Ираном, Катаром, ОАЭ, Киргизией и КНДР. Но даже если данная задача не будет выполнена, есть запасной вариант. Те, кто займут третьи и четвертые места, составят две группы по три команды. Победители поедут на чемпионат мира, а последний вариант — для вторых мест по итогам четвертого этапа. Они проведут между собой одну игру за право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

Кубок чемпионата мира по&nbsp;футболу. ФИФА утвердила революционную формулу ЧМ-2026. 48 команд, 12 групп, 104 матча

Но это, конечно, крайний случай. Лучше решить все максимально рано, а так как уровень ожиданий высок, Сречко Катанец старался снять напряжение со своих футболистов. «Мы сыграем у себя дома и хотим выиграть матч — это наша цель. Мы с командой работаем на протяжении трех лет и уже давно вошли в единый ритм. Ребята знают, чего я у них прошу. Я слышу, что все обсуждают, почему сборная Узбекистана никогда не проходила квалификацию на чемпионат мира. Я разговаривал с игроками. Это нехорошо, когда вы слишком мотивированы и когда недостаточно мотивированы. Мы должны быть спокойными, делать свою работу, как до этого, поскольку на данном этапе каждая игра будет сложной», — сказал накануне словенский специалист.

Как оказалось, про чрезмерное желание Катанец говорил не зря. Это словно про Хамробекова, который был одним из самых активных в узбекской команде и едва не забил после паса Шомуродова, но в одном эпизоде перестарался в собственной штрафной и, покатившись по газону, врезался в ногу сопернику. Пенальти мог обнулить все достижения первого тайма, однако хозяев спас не просто остановивший удар с «точки» — забравший мяч намертво Юсупов.

Жалолиддин Машарипов празднует гол в матче с КНДР.
Фото Футбольная ассоциация Узбекистана

В этом можно было усмотреть торжество логики, так как в целом Узбекистан полностью контролировал игру. Первым — как и положено капитану — мог забить Шомуродов, чей удар вратарь вытащил из угла. Разогнал же голевую атаку выступающий сейчас за иранский «Персеполис» бывший спартаковец Урунов. После его перевода налево Машарипов разыграл короткую двухходовку с Насруллаевым и отправил мяч в ближний верхний угол. Красота! Еще один шедевр — уже в добавленное к первому тайму время — мог сотворить пробивший с лета Алижонов, но интригу для северных корейцев сохранял их голкипер.

В течение часа единственным представителем РПЛ на поле был защитник «Рубина» Ашурматов. А по истечении часа игры трибуны в Ташкенте с воодушевлением отреагировали на появление у бровки начавшего встречу на скамейке запасных московского армейца Файзуллаева. Аббосбека болельщики любят и всегда ждут от него чуда. В этот раз не получилось, хотя перспективный момент возник, когда в направлении футболиста ЦСКА простреливал Шомуродов. И опять не хватило совсем чуть-чуть. Как чуть ранее в атаке, когда сам Элдор после красивой перепасовки с Машариповым направил мяч над верхним углом.

Из-за этого напряжение сохранялось вплоть до финального свистка, ведь соперник периодически довольно неприятно огрызался контратаками, а на последних минутах даже заставлял узбекскую команду отбиваться. В итоге хватило одного гола. Команда Катанеца начала этап на мажорной ноте и взяла свои очки. Понятно, что Катар с Ираном фавориты группы, но, чтобы конкурировать с ними, нужно побеждать остальных.

Чемпионат мира по футболу
Сборная КНДР по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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