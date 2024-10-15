Файзуллаев отделался легким испугом. Узбекистан обыграл ОАЭ и еще на шаг приблизился к ЧМ-2026

Узбекская команда лидирует в отборочной группе мирового первенства.

На предматчевой пресс-конференции Владо Радманович, который руководит со скамейки сборной Узбекистана в октябрьских отборочных матчах, рассказал о здоровье главного тренера Сречко Катанеца. «Сейчас у него все хорошо, он смотрит все наши тренировки онлайн и дает нам советы. Тренер будет с нами в ноябре, если все будет хорошо», — заверил Радманович.

Это, бесспорно, хорошие новости, только перед важнейшей игрой с ОАЭ у «Белых волков» наметились кадровые проблемы. Во-первых, из-за перебора желтых карточек вне игры остался защитник «Рубина» Ашурматов. Во-вторых, отсутствовал в заявке бывший футболист «Спартака» и «Уфы» Урунов. Он приехал в сборную после травмы, но так до конца и не восстановился, а его выход на короткий отрезок против Ирана не добавил футболисту здоровья. Наконец, на тренировке получил повреждение Файзуллаев.

Его состояние внимательно контролировали медики, и в итоге все ограничилось сильным ушибом, который не помешал во вторник выйти на поле. Больше того, по ходу стартового отрезка полузащитник ЦСКА принял участие в двух очень опасных атаках активно начавших хозяев.

Впрочем, опять же довольно быстро выяснилось, что в Ташкенте игра пойдет на встречных курсах. Все-таки ОАЭ входят в топ-10 лучших команд Азии, а представляющий ее «Аль-Айн» выиграл последнюю Лигу чемпионов АФК, где по пути к трофею последовательно выбил и «Аль-Наср» Криштиану Роналду, и непобедимый в Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» с его отрядом звездных легионеров.

Да и тренирует Эмираты не последний человек. Паулу Бенту в свое время четыре года отработал со сборной Португалии и дошел с ней до полуфинала Евро-2012. Кроме того, в послужном списке 55-летнего специалиста значатся «Спортинг», «Крузейро» и «Олимпиакос». Азиатский футбол Бенту тоже знает отменно, так как провел год в китайской лиге и до ОАЭ тренировал сборную Южной Кореи. На ЧМ-2022 «Азиатские тигры» вышли из группы, оставив за спиной Уругвай, а португальский тренер покинул свой пост после проигрыша Бразилии в первом раунде плей-офф (1:4).

Элдор Шомуродов в матче с ОАЭ. Фото Футбольная ассоциация Узбекистана

Так что амбиции тренера и его команды понятны, и периодически гости напрягали узбекскую оборону и голкипера Юсупова. Но в целом первый тайм в исполнении ОАЭ напоминал их турнирный путь в третьем раунде отборочного турнира ЧМ-2022. Это настоящая синусоида, где нашлось место как гостевой победе над действующим чемпионом Азии Катаром (3:1), так и домашней ничьей с КНДР на прошлой неделе (1:1). И скорее до перерыва мог забивать Шомуродов, который головой подрезал мяч в сантиметрах от штанги, а потом попытался поразить цель ударом через себя.

Вторая половина, хоть и началась с опасного момента с участием уже десять лет выступающего в Эмиратах натурализованного бразильца Кайо, прошла при очевидном преимуществе Узбекистана. И под разочаровывающие вздохи трибун. Поводы для этого дали и Файзуллаев, у которого успел выбить мяч защитник, и промахивавшиеся после хороших комбинаций Тургунбоев с Абдуллаевым. В итоге давление трансформировалось в удаление Хамада за грубый фол против Насруллаева.

Узбекская команда получила численное преимущество во втором матче подряд, и если с Ираном это не помогло, то ОАЭ удалось дожать, когда акробатический удар Абухаликова остановила рука защитника. Исполнявший пенальти Шукуров, который сейчас играет в Саудовской Аравии в одной команде с экс-спартаковцем Сакалой, еще немного поиграл на нервах болельщиков, но мяч все же оказался в сетке рикошетом от штанги.

После четыре туров Узбекистан набрал 10 очков и лидирует в группе, из которой прямые путевки на мировое первенство получат две лучшие команды (третье и четвертое места сыграют в четвертом отборочном раунде). Правда, три матча «Белые волки» провели на своем поле. В ноябре же им предстоит выездная серия с играми в Катаре (14-го числа) и КНДР (19-го).