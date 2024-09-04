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Сегодня, 17:00

Звезда «Реала» призывает лишить Испанию ЧМ-2030. Винисиус устал от расизма

Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Гоша Чернов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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«Это серьезно — оскорблять человека из-за цвета его кожи».

Что произошло

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус дал резонансное интервью CNN, в котором высказался на тему расизма в Испании и предложил лишить ее права проведения чемпионата мира 2030 года, если она не искоренит проблему:

«Я надеюсь, что Испания сможет развиваться и осознает, насколько это серьезно — оскорблять кого-либо из-за цвета его кожи. Если ситуация не изменится к 2030 году, думаю, придется сменить место проведения [чемпионата мира]. Игроки не почувствуют себя комфортно и спокойно в стране, где могут пострадать от расизма.

Я хочу сделать все, чтобы ситуация изменилась, потому что большинство людей в Испании не являются расистами. Хотя есть небольшая группа, которая влияет на имидж страны, где живут хорошо».

Почему Винисиус это сказал

Бразильский форвард — активный борец с расизмом. За свою карьеру он неоднократно подвергался дискриминации. Например, в мае 2023 года Винисиуса оскорбляли во время выездного матча с «Валенсией»: форвард «Реала» прямо во время игры выяснял отношения с фанатами, после чего был удален с поля. По окончании матча «Реал» и Винисиус выступили с резкой критикой испанских футбольных властей. Спустя год трех болельщиков «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

Весной 2024 года бразильцу на одной из пресс-конференций задали несколько вопросов о расизме, после чего он заплакал. Винисиус признался, что раздумывал об уходе из «Реала» из-за дискриминации.

В августе 2024 года вингер мадридцев подчеркнул, что он и его одноклубники в будущем, услышав расистские оскорбления, в знак протеста могут уйти с поля по ходу матча.

Винисиус в сборной Бразилии.
Фото Global Look Press

Как УЕФА борется с расизмом

В 2019 году Европейский футбольный союз разработал трехшаговый протокол действий для арбитров в случае инцидентов на почве расизма.

Шаг 1. Остановка игры судьей и обращение диктора к зрителям с просьбой о прекращении выкриков.

Шаг 2. Приостановка матча на 10 минут, уход команд в раздевалки.

Шаг 3. Отмена матча.

Несмотря на действие этого руководства, случаи расизма продолжают возникать на матчах не только в Испании.

 
Винисиус. «Я не жертва, а палач расистов!» Фанаты, оскорбившие Винисиуса, получили тюремные сроки

Кто примет ЧМ-2030

Чемпионат мира 2030 года пройдет в шести странах. Основную часть игр примут Испания, Португалия и Марокко, по одному матчу открытия получат Аргентина, Уругвай и Парагвай. В финальном турнире поучаствуют 48 сборных.

Винисиус Жуниор
Чемпионат мира по футболу
ФК Реал
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