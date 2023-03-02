«Его рекорд продержится до самой смерти — и, может быть, даже потом». Памяти Жюста Фонтена

Обозреватель «СЭ» вспоминает легендарного француза.

В 89 лет умер Жюст Фонтен, рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира с фантастическими тринадцатью в Швеции-1958. Только трое — Мирослав Клозе, бразильский Роналдо и Герд Мюллер — забили больше на всех ЧМ в совокупности.

А французу просто не суждено было сыграть больше чем на одном. Зато на нем он забивал в каждом матче, сделав покер (ФРГ во встрече за бронзу), хет-трик (Парагваю в группе), два дубля (Югославии в группе и Северной Ирландии в четвертьфинале), дважды по голу (Шотландии в группе и Бразилии в полуфинале). С бразильцами Фонтен сравнял счет — 1:1, но 17-летний Пеле ответил хет-триком.

Поразительно, но после дебюта в сборной с тремя голами Люксембургу в 1953-м он до ЧМ-1958 сыграл за Трехцветных всего четыре матча и забил один мяч. Но в Швецию приехал в ранге лучшего бомбардира последнего чемпионата Франции в составе чемпиона страны «Реймса», занял место получившего травму партнера, а дальше — это история. Как ему удалась эта невероятная чертова дюжина?

Жюст Фонтен. Фото Global Look Press

Фонтен был ярко выраженной «девяткой» с хорошей скоростью и прекрасно поставленным ударом с обеих ног. Главный тренер Альбер Батте, отлично знавший его по совместной работе в «Реймсе», использовал его лучшие качества, максимально быстро доводя мяч до передней линии. Для этого он оттянул чуть вглубь главную звезду той французской команды Раймона Копа (до перехода в «Реал» также игравшего у него в «Реймсе») и поручил ему «обслуживание» находившегося в шикарной форме Фонтена разрезающими передачами. Главным было не мельчить, не затягивать развитие атак, чтобы Жюст (или Хусто, как называла его мама-испанка) оказывался на оперативном просторе и соперники не успевали перекрыть свободные зоны. В результате Франция забила 23 мяча в шести матчах (для сравнения, волшебная чемпионская Бразилия, наколотившая по пять в полуфинале и финале, — всего 16), и больше половины из них оказались на счету Фонтена.

А четырьмя мячами западным немцам в матче за третье место он обошел рекорд венгра Шандора Кочиша, забившего 11 мячей на ЧМ-1954. Спустя какое-то время сам француз написал шуточную песенку о себе с припевом: «Жюст Фонтен, он француз. Его знают даже за границей. А его рекорд продержится до самой смерти. И, может быть, даже потом».

Давнее пророчество Фонтена сбудется. Я бы его даже уточнил: «И, может быть, даже всегда».

В промежутке с ноября 1959-го по март 1960-го в четырех матчах за сборную он забил девять мячей, снова был лучшим снайпером французской лиги, и в тот момент все предвкушали, сколько Фонтен наклепает на первом Евро, тем более что играла финальная четверка как раз в Париже, на «Парк де Пренс». Но не зря Пеле говорил, что сейчас звезды защищены гораздо лучше, чем тогда.

Жюст Фонтен. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Как раз в роковом для него марте 1960-го ивуариец Секу Туре из «Сошо» нанес Жюсту двойной перелом большой берцовой кости, от которого форвард уже, по большому счету, не оправился. Вернувшись ближе к зиме 1960-го, он сыграет за сборную еще всего один матч, в двух последующих чемпионатах поучаствует в считаных играх — и летом 1962-го закончит карьеру.

Произойдет это сразу после чемпионата мира в Чили, на который сборная Франции без Фонтена не вышла, проиграв в отборе болгарам. А шестеро лучших снайперов, включая нашего Валентина Иванова и легендарного бразильца Гарринчу, забили всего по четыре мяча...

Фонтен прожил благополучную послеигровую жизнь. С тренерством у уроженца Марракеша (да, Жюст родился в многодетной семье на французской тогда территории Марокко и играть начинал там же) не задалось, хотя ему в порядке аванса и сборную Франции на пару матчей давали, и сборную Марокко он возглавлял. Не вышло — ничего страшного, нашел себя в бизнесе, и имя стабильно работало на него.

Они с Пеле, соперники по полуфиналу ЧМ-1958, дожили до развязки ЧМ-2022. Король футбола и снайпер-рекордсмен, один за 80, другой под 90, успели увидеть, вероятно, величайший финал в истории чемпионатов планеты. И, может, обсудят его теперь где-то в другом мире и вспомнят, как им вволю забивалось в Швеции-1958, и поспорят, кто сильнее — они или нынешние, все эти Месси и Мбаппе.

Светлая память человеку, чье достижение, вероятно, не побить уже никому и никогда.