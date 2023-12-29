Битва «Ливерпуля» и «Арсенала» — лучший матч декабря. Команды показали свои чемпионские амбиции

Вспоминаем детали противостояния, которое выявило рождественского чемпиона.

Когда составлялся календарь АПЛ на текущий сезон, мало кто мог предположить, что встреча «Ливерпуля» и «Арсенала» станет игрой за шесть очков.

До старта чемпионата явным фаворитом в борьбе за титул считался «Манчестер Сити», и команду Гвардиолы по-прежнему никто не хоронит. Но благодаря сумасшедшей форме «канониров», мерсисайдцев и «Астон Виллы» к новогодним праздникам любители английского футбола подошли с мечтами о настоящей конкуренции за золото. И очная схватка подопечных Клоппа и Артеты оказалась здесь как нельзя кстати.

«Ливерпуль» — почти непобедимый

Красные в текущем сезоне смотрятся куда лучше, чем в прошлом. В текущем розыгрыше АПЛ команда Клоппа проиграла лишь однажды — в конце октября «Тоттенхэму» (1:2).

Сейчас «Ливерпуль» переживает настоящий ренессанс. После отъезда Хендерсона и Фабиньо в страну шейхов в клуб пришли Собослаи, Макаллистер и Эндо. Салах все еще находится в прекрасной форме и теперь его роль в этой команде гораздо более важная. Египтянин по-настоящему раскрылся не только как завершитель, но и как созидатель.

О характере «мерсисайдцев» говорят уже не первый год, но сейчас это легко подтверждается цифрами. Только вдумайтесь: «Ливерпуль» девять раз проигрывал по ходу встречи в этом сезоне АПЛ. В восьми случаях матчи заканчивались либо ничьей, либо победой.

Все указывало на то, что битва с «Арсеналом» получится огненной.

«Арсенал» против «Энфилда»

Выезд в Ливерпуль — традиционно один из самых сложных для лондонцев. Последний раз «Арсенал» выигрывал на «Энфилде» в АПЛ больше десяти лет назад.

Можно ли было говорить перед встречей о каком-то комплексе? Безусловно. Сам Артета признавался, что после появления на тренерском мостике он пытался настроить команду, заставляя тренироваться под песню You'll Never Walk Alone. Не помогло. В прошлом сезоне «канониры» в матче с «Ливерпулем» растеряли преимущество в два мяча и сыграли вничью (2:2), что серьезно ударило по их чемпионским амбициям.

При этом «Арсенал» к этому матчу подходил с позиции силы, как полагается лидеру турнирной таблицы. Все главные звезды во главе с Сака были в строю, выводы после поражения от «Астон Виллы» (0:1) сделаны, что доказала победа над «Брайтоном (2:0).

Бодрое начало от «канониров»

После стартового свистка арбитра «Арсенал», словно позабыв о своей неудачной серии на «Энфилде», забрал мяч под свой контроль. Интересно, что Артета на первых минутах уничтожил Клоппа его же оружием — интенсивным прессингом.

Один из таких эпизодов завершился потерей хозяев и нарушением на своей половине поля. «Арсенал» наказал, забив со штрафного. Эдегор навесил в район 11-метровой отметки, где Габриэл Магальяйнс точным кивком головы переправил мяч в ворота. Игроки «Ливерпуля» сразу же начали доказывать главному арбитру, что лондонский защитник находился в положении вне игры, окружив его.

Однако повтор из ВАР-центра показал, что гол был забит абсолютно легально.

Гол «Арсенала» был забит по правилам.

Дуэль Сака и Цимикаса. Пострадал даже Клопп

После забитого мяча «Арсенал» стал играть менее активно и изредка пытался выходить в контратаки через фланги Букайо Сака и Габриеля Мартинелли. Англичанину на правой бровке противостоял левый защитник «Ливерпуля» Цимикас. Между ними развернулась ожесточенная схватка, которая закончилась травмой грека.

Сначала игрок красных выставил руку и попал в область шеи своему оппоненту, а затем получил сильный толчок в ответ и вылетел за бровку, срубив Клоппа.

В противостоянии Сака и Цимикаса...

пострадал даже Юрген Клопп.

Это были последние действия Цимикаса в этой встрече. Из-за травмы он не смог продолжить игру — его заменил Джо Гомес.

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Эдегор сыграл в баскетбол. Очередная судейская ошибка?

Вернемся к нашей игре. На 18-й минуте Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. А капитан гостей рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Главный арбитр не зафиксировал нарушения правил и не поставил пенальти, при этом ВАР не вмешался в эпизод.

Игроки «Ливерпуля» и Клопп были в гневе. После окончания встречи Совет профессиональных арбитров матчей Англии подтвердил, что контакт с рукой Эдегора был, но, поскольку она использовалась для равновесия и двигалась к телу, это не расценили как нарушение.

Эдегор остановил мяч рукой.

Гениальная передача Трента

На 29-й минуте «мерсисайдцам» удалось сравнять счет. Номинальный правый латераль «Ливерпуля» Александр-Арнолд опустился в зону между центральными защитниками и выдал сумасшедшую по траектории закидушку за спину Зинченко, куда вбежал реактивный Салах. Египтянин без проблем раскачал украинца, убрал мяч под любимую левую и прошил Райю.

Трент Александр-Арнолд отдал голевую передачу со своей половины поля.

После этого команды спокойно доиграли первую половину встречи, а во втором тайме случился момент, кадры которого на следующий день попали во все английские спортивные издания.

«Ливерпуль» не реализовал выход 4 в 1

На 72-й минуте группа атаки «Ливерпуля» убежала в контратаку после углового «Арсенала». Их встречал только Райс.

Понятно, что в такой ситуации инициатива всегда у атакующей стороны. Мало что зависит от обороняющейся единички, но хавбек лондонцев действовал очень грамотно. Держался на оптимальном расстоянии до паса и осознавал, что реально у Салаха есть только два варианта — идти до упора самому или ассистировать Тренту.

Египтянин выбрал второй вариант, а Александр-Арнолд из выгоднейшей позиции умудрился зарядить со всей дури в перекладину.

«Ливерпуль» не реализовал выход 4 в 1.

Концовка этой битвы осталась за «канонирами». «Арсенал» активнее двигал мяч, выключил контратаки «Ливерпуля» и зарабатывал опасные стандарты. Но команды в итоге разошлись миром. Так мы узнали имя рождественского чемпиона в АПЛ, им стала команда Микеля Артеты.

Самый напряженный матч в АПЛ за последние 20 лет

После финального свистка тренер «Ливерпуля» признался, что его приятно удивила игра лондонцев, которые смогли увезти очки с «Энфилда»: «Боже мой, они настолько сильны? Хорошая новость в том, что мы тоже хороши».

Кроме того, Юрген не обошел вниманием травму Цимикаса, который влетел в него после грубой игры Сака. Клопп заявил, что у грека перелом, и он бы с радостью отдал свою ключицу, чтобы защитник снова был в порядке.

Главный тренер «Арсенала», известный своими мемными фразами про доминирование, назвал этот матч самым напряженным в АПЛ за последние 20 лет. По словам испанца, его команда прошла серьезное испытание в Ливерпуле, а оба клуба подняли планку игры на новый уровень.

И с этим трудно не согласиться. Тот самый случай, когда соперники полностью оправдали ожидания болельщиков. Выявить победителя не удалось, но впереди вся борьба за титул — это главное.