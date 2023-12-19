Переворот в Стамбуле. Самый невероятный финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Милан» выдали матч, в результат которого сложно поверить и сегодня.

Финалы крупных турниров зачастую выдаются скучными. Команды, которые на предыдущих стадиях творили магию на поле и радовали болельщиков, за шаг до трофея включают режим максимальной осторожности и ждут ошибок от соперника. Или их игра под мощнейшим психологическим давлением становится академичной и сухой, как лето в Сахаре.

Но бывают и счастливые исключения, которые входят в историю. Например, золотой матч недавнего чемпионата мира-2022 в Катаре, который теперь называют лучшим в истории, или решающая игра Евро-1976 с тем самым пенальти Антонина Паненки. Без сомнения, в этом же списке топ-финалов стоит игра, прошедшая в мае 2005 года в столице Турции. Также известная среди болельщиков английского «Ливерпуля» как «Стамбульское чудо».

Подвиг на заказ

На берегах Босфора никогда не проходили Олимпийские игры, но при этом в Стамбуле есть Олимпийский стадион имени Ататюрка. Арена построена в 2002 году, когда город претендовал на Игры-2008, и на ней с тех пор регулярно играет сборная Турции. Также в разные годы на поле «Олимпийского» играли сразу пять стамбульских клубов, а еще здесь прошли сразу два финала Лиги чемпионов — в 2005-м и 2023-м, оба в своем роде исторические.

Прошлой весной мы увидели, как трофей впервые в истории берет «Манчестер Сити». А в 2005-м финал стал для «Ливерпуля» первым за 20 лет. И в присутствии 70 тысяч болельщиков, «красные» на пару с «Миланом» выдали огненный матч.

При этом путь англичан в Лиге чемпионов не был гладким. В квалификации они проиграли дома австрийскому ГАКу, благо что до этого дубль Стивена Джеррарда принес «Ливерпулю» выездную победу со счетом 2:0. В группе команда Рафаэля Бенитеса после двух поражений в пяти играх попала в сложную ситуацию — для выхода в плей-офф нужно было обыгрывать в заключительном туре греческий «Олимпиакос» с разницей минимум в два мяча. При этом пирейский клуб за все предыдущие матчи пропустил только дважды, а на 27-й минуте матча на «Энфилде» вышел вперед благодаря голу Ривалдо. К 79-й минуте счет был равным — 1:1, но «Ливерпулю» удался «подвиг на заказ». Нил Меллор забил второй мяч, а все тот же Джеррард фирменным дальним ударом — третий.

В плей-офф главным героем «Ливерпуля» стал испанец Луис Гарсия, забивавший в каждом раунде. «Красные» прошли леверкузенский «Байер», «Ювентус» и «Челси» благодаря домашним победам и выездной модели Бенитеса, игравшего на 0:0. Причем гол Гарсии в ворота лондонцев в дебюте ответной встречи до сих пор остается предметом жарких споров — пересек ли мяч линию ворот полностью, до того как его выбил Вильям Галлас?

Учитывая обстоятельства, вполне логично, что фаворитом финала являлся «Милан». Итальянцы легко обошли в группе «Барселону», а также донецкий «Шахтер» и «Селтик», затем одержали пять побед подряд в плей-офф. Дважды был обыгран «Манчестер Юнайтед», а в четвертьфинальном дерби с «Интером» преимущество красно-черных так взбесило болельщиков соперника, что те устроили беспорядки, сорвали ответную игру (та самая история с фаером, брошенным во вратаря Диду), и их команда получила «баранку». После этого «Милан» уверенно обыграл дома голландский ПСВ и был одной ногой в финале. Но вот тут прозвучал тревожный звонок — в Эйндховене Андрей Шевченко и компания к 90-й минуте проигрывали 0:2. От дополнительного времени миланцев спас в компенсированное время Массимо Амброзини, но осадочек остался.

Реакция игроков «Милана» на нереализованный момент Андрея Шевченко. Фото Global Look Press

Планы насмарку

Впрочем, команда Карло Анчелотти с оптимизмом смотрела в будущее и финал начала соответственно. Если у Бенитеса и были планы сыграть осторожно и попытаться вновь получить 0:0, то их можно было отправлять в мусорную корзину уже через 20 секунд после начала встречи.

«Милан» забил в первой же атаке: Джимми Траоре уронил Кака на правом фланге атаки номинальных гостей, Андреа Пирло подал со стандарта в штрафную, а там никто из ливерпульцев не уследил за Паоло Мальдини. Защитник-ветеран, которому вскоре исполнилось 37, послал мяч в ворота и стал самым возрастным автором гола в финалах Лиги чемпионов. После такого дебюта «Ливерпуль» явно растерялся.

Вскоре Гарсия вынужден был выносить мяч из ворот после подачи углового и удара Шевченко. В середине тайма англичане потеряли из-за травмы Гарри Кьюэлла, вместо австралийца вышел опытный Владимир Шмицер. А через несколько минут Шевченко забил второй гол, но его отменили из-за офсайда. Нельзя сказать, что на поле в эти минуты была одна команда, но красные выглядели очень бледно.

На 38-й минуте испанский арбитр Мануэль Мехуто Гонсалес не согласился, что Алессандро Неста сыграл рукой в своей штрафной, а в ответной атаке Шевченко вывел Эрнана Креспо на пустые ворота — 2:0. Пять минут спустя аргентинец вышел один на один с Ежи Дудеком, который также провел далеко не лучший первый тайм, и оформил дубль. Нокаут?

Именно так думали многие болельщики в разных уголках планеты, после первого тайма выключив телевизоры и отправившись спать. И совершили огромную ошибку.

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На повторе

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Вратарь Ежи Дудек принимает поздравления от партнеров по «Ливерпулю». Фото Global Look Press

Шесть минут, которые потрясли «Милан»

Перерыв в футболе длится ровно 15 минут. Примерно столько же времени команде Бенитеса понадобилось, чтобы отыграться во втором тайме. Благодаря множеству интервью мы примерно знаем, что происходило в раздевалке «Ливерпуля» — испанский тренер пытался разговаривать с игроками по-английски, мотивирующую речь произнес Джеррард.

Бенитес выпустил на поле опытнейшего Дитмара Хаманна, перешел на игру в три защитника и сумел удивить соперников. Причем поначалу ничего не предвещало беды: «Милан» продолжил атаковать и имел моменты для четвертого гола. Но Дудек выручил после удара Шевченко со штрафного. А вскоре мы увидели самый настоящий шок-контент. Причем не важно, за кого вы болели в том матче.

Начал все Йон-Арне Риисе — норвежец не раз уже пытался подавать в штрафную, но безрезультатно. А на 54-й минуте все-таки нашел голову Джеррарда, отправившего мяч в верхний угол ворот. Команды едва успели начать с центра, как вышедшие на замену игроки «Ливерпуля» соорудили второй гол — Хаманн отдал, Шмицер пробил из-за пределов штрафной. Дида немного опоздал с прыжком и вынужден был вынимать мяч из сетки.

Прошло еще четыре минуты, и Джеррард упал в штрафной после контакта с Дженнаро Гаттузо. Пенальти! К точке подошел Хаби Алонсо, но его удар отразил голкипер. Впрочем, испанец моментально реабилитировался, оказавшись первым на подборе. Огромное преимущество «Милана» растаяло быстрее, чем мороженое в середине июля.

Играть оставалось еще полчаса, и итальянская команда вовсе не выглядела деморализованной. 10 минут спустя уже Траоре вынужден был выносить мяч из пустых ворот после удара Шевченко. Обе команды искали счастья у чужих ворот, но сил, как казалось, больше осталось у «Милана». Особенно заметно это стало в дополнительные полчаса, когда красно-черные прижали английский клуб к воротам. Идеальную возможность решить все в пользу «Милана» имел Шевченко, но Дудек каким-то чудом взял и первый удар, и добивание. А между тем шла 118-я минута!

Возможно, эти спасения зарядили польского вратаря и на серию 11-метровых, где он сразу напугал Сержиньо, пробившего выше, а затем вытащил удар Пирло. Плеймейкер миланцев и пробил неплохо, но Дудек полетел в тот же угол. 2:0 после двух попыток. Но тут и Дида спас, взяв удар Риисе. А решающий пенальти не забил Шевченко — форвард пробил по центру, но Дудек, уже падая, выставил руку. Жирная точка в матче, где по ходу все перевернулось с ног на голову. Игроки и болельщики «Ливерпуля» праздновали в Стамбуле до раннего утра.