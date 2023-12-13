В этот день «МЮ» стал великим. Самая шокирующая развязка Лиги чемпионов

Первая волевая победа в истории турнира и первый английский требл.

Бывают матчи, которые запоминаются так надолго, что годы спустя перед глазами встают их детали. Хотя гораздо чаще запоминаются отдельные эпизоды — слаломный проход Марадоны к воротам англичан, убегающий в олимпийском финале Сеула от защитников Юрий Савичев, мяч, посланный Роберто Баджо над перекладиной бразильцев в 1994-м. В моем личном собрании футбольных воспоминаний в одном ряду с этими эпизодами прочно стоит угловой на последней минуте финала Лиги чемпионов сезона-1998/99 не то удар, не то скидка Тедди Шерингема и подставленная нога Уле-Гуннара Сульшера.

«Вот так выигрываются битвы! Пижоны лежат, а великие торжествуют!» — эта фраза комментировавшего тот матч Владимира Маслаченко тоже навсегда ушла в народ. Но еще точнее, пожалуй, сказал сразу после игры тренер «МЮ» Алекс Фергюсон: «Все еще не могу поверить. Это футбол, черт возьми!»

Эксперименты на «Камп Ноу»

Несмотря на громкую вывеску с двумя топ-клубами, перед самим финалом немногое предвещало, что он станет матчем на все времена. Начать хотя бы с того, что в той Лиге чемпионов «МЮ» и «Бавария» уже дважды встречались, и обе встречи завершились миром. На групповом этапе на «Олд Траффорд» счет открыл Рой Кин, а сравнял Хасан Салихамиджич — 1:1. А несколько недель спустя в Мюнхене «Бавария» забила первой, а в итоге ушла от поражения только за минуту до конца. У хозяев дублем отметился Джоване Элбер, у англичан по голу забили составлявшие мощнейший атакующий дуэт Дуайт Йорк и Энди Коул.

Кстати, в той группе была еще и переживающая не лучшие времена «Барселона», с которой «Манчестер Юнайтед» тоже два раза сыграл вничью с одинаковым счетом 3:3. Но благодаря двум разгромам датского «Брондбю» команда Фергюсона вышла из группы второй, на очко отстав от «Баварии». Мюнхенцы, кстати, «Барселону» дважды обыграли, зато умудрились проиграть в Копенгагене.

Дальше на пути к финалу «МЮ» убрал две итальянские команды — «Интер» и «Ювентус». Англичане не проиграли ни одного матча из четырех, при этом в ответном полуфинале в Турине ушли со счета 0:2. Баварцы же уверенно разгромили соотечественников из «Кайзерслаутерна» и выбили находившееся тогда на пике киевское «Динамо» Валерия Лобановского. Решающий гол, он же единственный в домашнем матче, забил Марио Баслер.

При этом перед игрой, которая прошла на знаменитом «Камп Ноу» в Барселоне и собрала более 90 тысяч зрителей, больше говорили о потерях команд. И в более сложном положении находился «МЮ», лишившийся из-за перебора карточек сразу двух ключевых полузащитников — Роя Кина и Пола Скоулза. Кем были эти двое для «Юнайтед», пожалуй, не нужно пояснять даже сейчас. В отсутствие Кина капитаном команды стал вратарь Петер Шмайхель, проводивший последний матч за клуб — датчанин заранее объявил о предстоящем завершении карьеры.

Также из-за травмы вылетел основной центральный защитник Хеннинг Берг, а его напарник Яп Стам только оправился от повреждения. Поэтому его связка с Ронни Йонсеном отнюдь не была эталоном надежности. Тогда как полузащиту, в которой Дэвид Бекхэм вышел в центр вместе с Ники Баттом, а по краям играли Райан Гиггз и Йеспер Блумквист, кроме как экспериментальной не назовешь.

Но без потерь, и заметных, не обошлась и «Бавария». Автор дубля в группе Элбер, равно как и основной левый защитник Биксан Лизаразю, не мог выйти на поле из-за травм. Но все это детали, которые в итоге сделали великий матч великим. Ведь в оптимальных составах и игра могла выйти совсем другой.

Оливер Кан пропускает гол от Тедди Шерингема. Фото Global Look Press

Машина времени

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Невозможный финал

Любопытно, что всего за год до этого такой финал был бы попросту невозможен, так как в предыдущем сезоне ни «МЮ», ни «Бавария» не стали чемпионами своих стран. В Англии «красные дьяволы» пропустили вперед «Арсенал», а в Германии титул взял «Кайзерслаутерн». Но именно с Лиги чемпионов-1998/99 УЕФА расширил представительство ведущих стран в главном еврокубке, и будущие финалисты прошли в основную сетку через квалификацию.

В финале команды недолго присматривались друг к другу. Уже в дебюте Стам проспал рывок Карстена Янкера, и игравшему на подстраховке резервисту Йонсену пришлось свалить долговязого форварда «Баварии» прямо на линии штрафной. Если бы это была не пятая минута игры и не решающий матч Лиги чемпионов, норвежец вполне мог увидеть красную карточку, но тут знаменитый Пьерлуиджи Коллина не дал даже желтой. Впрочем, наказание все же последовало. Пока все ждали удара через «стенку» от Штефана Эффенберга, герой полуфинала Баслер изящно обвел всех и уложил мяч во «вратарский» угол. Шмайхель был закрыт игроками и момента удара не видел, к тому же датчанин уже дернулся в другую сторону и застыл в полупозиции.

Этот гол предопределил ход всего первого тайма. «Бавария», выйдя вперед, контролировала игру. Тогда как шокированный быстрым голом «МЮ» пытался что-то создать у чужих ворот, но безуспешно. Опытнейший Лотар Маттеус «сожрал» в центре поля Бекхэма, пара суперфорвардов Йорк — Коул сидела на голодном пайке. Работы у Оливера Кана было немного.

А вот после перерыва все пошло куда веселее. Сначала Йонсен, на этот раз без фола, выбил мяч у убегавшего почти один на один Янкера. А на 56-й минуте шикарный момент создал «МЮ» — после навеса Гиггза справа Блумквист с висевшим на плечах защитником не попал в створ ворот буквально с линии вратарской. Это был, пожалуй, лучший момент для английской команды за 90 минут игры.

Потому что потом «Бавария» перехватила инициативу. И, честно говоря, должна была решать судьбу матча задолго до концовки. Пару отличных спасений совершил Шмайхель. И даже он бы не помог, когда Мехмет Шолль с линии штрафной запустил шикарный «парашют» за спину датчанину, но вратаря спасла штанга. Еще раз каркас ворот сыграл за «МЮ», когда после подачи углового мяч заметался по штрафной и Янкер пробил в падении через себя. Звон перекладины долетел до последних рядов трибун «Камп Ноу».

Алекс Фергюсон смотрит на часы. Фото Global Look Press

Ферги-тайм

А через пять минут началась магия. То, что сделало просто хороший матч великим и историческим. Среди фанатов английского футбола на рубеже веков было понятие «Ферги-тайм» — добавленное время в матчах с участием «МЮ». Команде Фергюсона не раз и не два удавалось забивать решающие голы уже после истечения 90 минут. Финал с «Баварией» стал квинтэссенцией «Ферги-тайма». Сэр Алекс обладал настоящим чутьем на замены — во втором тайме он выпустил Шерингема и Сульшера, перейдя на игру в три форварда. Его визави Оттмар Хитцфельд же на 80-й минуте снял с игры вожака команды Маттеуса, действовавшего на отмирающей уже тогда позиции либеро.

Наконец, кто бы что ни говорил про футбольное величие Бекхэма по сравнению с его популярностью в медиа, но именно Спайс Бой подавал оба тех самых угловых. На 91-й минуте Эффенберг прервал прострел с левого фланга, выбив мяч за лицевую линию. Бекхэм отправил мяч в штрафную, куда прибежал даже Шмайхель. И вратарю «МЮ» удалось побороться за мяч. Защита «Баварии» выбила его на линию штрафной, но там на подборе оказался Гиггз. Удар у валлийца откровенно не получился, зато Шерингем избежал офсайда, отклеился от Шолля и подставил ногу — 1:1!

Прошло полторы минуты, и свежий Сульшер попытался раскачать финтами Самюэля Куффура, заработав еще один угловой. На этот раз манчестерцы справились и без Шмайхеля. Бекхэм ювелирно подал на ближний угол вратарской, куда выскочил Шерингем. Кивком головы тот направил мяч в сторону дальнего угла, а все тот же Сульшер переправляет его прямиком в «девятку» с близкого расстояния!

Это, конечно, был нокдаун и нокаут. Хотя на часах Коллины еще оставалось время, игроки «Баварии» некоторое время даже не хотели возобновлять матч. Они не понимали, что происходит, да и никто не понимал. Следующие минуты были концентрированным безумием на поле и в раздевалке, где «МЮ» праздновал победу. Помимо прочего, команда Фергюсона впервые в истории английского футбола оформила требл, в одном сезоне выиграв чемпионат, национальный Кубок и Лигу чемпионов.

Футболисты «МЮ» поздравляют Уле-Гуннара Сульшера с победным голом в ворота «Баварии» в 1999 году. Фото Global Look Press

А больше всех в тот вечер удивился глава УЕФА Леннарт Юханссон. Когда истекло основное время, он отправился из ложи к полю, чтобы вручить победителям трофей, уже украшенный лентами в цветах «Баварии». Поэтому швед не видел ни одного из голов англичан. Выйдя из тоннеля на поле, он несколько минут не мог понять, почему проигравшая, по его мнению, команда танцует, а «победители» плачут.