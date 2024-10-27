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Сегодня, 04:09

Дюков: «Будем искать возможности для того, чтобы продолжать развивать ЮФЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава РФС Александр Дюков рассказал о дальнейших перспективах юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«ЮФЛ — один из флагманских проектов РФС. Проект важный как для наших ведущих академий, так и для ДЮСШ регионов. Мы видим большую пользу от турнира. Он позволяет готовить не только игроков, но и развивать инфраструктуру футбола в регионах, запускать профессиональный футбол. Мы, безусловно, будем искать возможности для того, чтобы продолжать развивать турнир. Если будут трудности, проблемы — найдем решение, чтобы турнир проводить», — цитирует «РБ Спорт» Дюкова.

По информации «СЭ», на будущем исполкоме РФС планируется принять ряд решений, направленных на реформирование юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

&laquo;Новосибирск&raquo;. Золотой матч в Химках, самарский хет-трик, дальневосточная арифметика. Итоги сезона в межрегиональных ЮФЛ
Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ЮФЛ
Александр Дюков

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