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Сегодня, 13:00

Дюков: «Мы найдем партнеров и спонсоров для ЮФЛ, для развития молодых игроков»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался относительно финансирования ЮФЛ со стороны спонсоров РФС.

«Мы видим пользу от реализации проекта и хотели бы его сохранить. 209 команд участвуют в турнирах. В прошлом сезоне провели 2480 матчей, это самый крупный турнир в мире, который проводится национальными ассоциациями. Турнир дает мощный стимул и губернаторам, чтобы обращать внимание на развитие футбола, — чтобы получить путевку в ЮФЛ, они приводят в порядок стадионы и обращают внимание на детские школы. Поэтому мы найдем партнеров и спонсоров для ЮФЛ, для развития молодых игроков», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Матч ЮФЛ. От Центра до Дальнего Востока. Больше 200 команд в межрегиональных ЮФЛ

Источник: РБ Спорт
Александр Дюков
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