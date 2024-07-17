Александр Кузнецов: «В появлении новых команд нет ничего плохого»

Директор академии московского «Динамо» Александр Кузнецов поделился мнением о прошедшем в межсезонье расширении федеральных дивизионов Юношеской футбольной лиги до 18 команд.

— Появление новых сильных академий, конечно, ничего плохого не принесет, — считает Кузнецов. — Пускай пока они и середняки. Новички по праву находятся в ЮФЛ, они это заслужили. Мы в начале сезона играли с «Антеем», победили, хотя в двух из трех матчей была упорная борьба. В академию «Родины» взяли нашего бывшего главного методолога Хуана Луиса Мартинеса Гарсию, который оставил после себя большую базу знаний. Молодежную команду у них тренирует наш бывший тренер Филипп Соколинский. Допускаю, что «Родина» сильно прибавит.

Новыми участниками федеральных дивизионов ЮФЛ стали петербургский «Алмаз-Антей», екатеринбургский «Урал», столичная «Родина» и «Чайка» из Песчанокопского.