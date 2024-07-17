Александр Кузнецов: «В ЮФЛ большая конкуренция»

Возглавляющий академию московского «Динамо» Александр Кузнецов высоко оценил потенциал Юношеской футбольной лиги в развитии молодых игроков.

— Понятно, что ЮФЛ — соревнования совершенно другого уровня, — отметил Кузнецов. — Они запускают необратимый процесс в развитии детей. И хотя результат здесь не на первом месте, ребята привязаны к нему, потому что мы смотрим, как складывается соперничество с другими командами. Даже не вспомню откровенно проходных матчей. Мы осознаем, что к ЮФЛ большой интерес и в лиге высокая конкуренция. С позиции «Динамо» это однозначно топ-турнир, и мы идею его проведения всячески поддерживаем.

ЮФЛ состоит из федеральных дивизионов — три возраста по 18 команд, системы региональных лиг и турниров среди девушек.