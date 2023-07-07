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Сегодня, 17:06

Анатолий Романович рассказал, почему хочет попасть в «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игрок спортивной школы «Электрон» Анатолий Романович заявил, что хотел бы попасть в систему «Краснодара».

— Какие планы на будущее? Хочешь уйти в большой спорт?

— Да, хочу попробовать свои силы в более профессиональном футболе, строю планы на Вторую лигу.

— Куда бы хотелось попасть?

— Скорее всего, как и у всех: какой-то топовый клуб вроде того же «Алмаза-Антея», «Зенита», «Краснодара». Больше всего, наверное, в «Краснодар». Когда там играл мой папа, футбольная база была очень хорошая: опытные тренеры, врачи, отличные условия. Мне там понравилось, — приводит слова Романовича официальный сайт ЮФЛ.

В текущем сезоне Романович провел 18 матчей в ЮФЛ до 16 лет, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. В сентябре ему исполняется 15 лет.

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1097662
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