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Сегодня, 15:58

Борис Ротенберг: «Локомотив» единственный клуб, который делает ставку на молодых»

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал работу академии клуба.

— Нам очень приятно видеть много воспитанников клуба в главной команде, это большая работа. Ведется системная работа, академия «Локомотива» является одной из лучших в России. Нам очень приятно, это работа всей большой команды.

— Можно ли назвать «Локомотив» лучшим клубов по внедрению молодых игроков в основной состав?

— Нужно отдать должное Юрию Дмитриевичу Нагорных. Это стратегическая цель, направление, что мы больше занимаются молодежью. Наши воспитанники получают большой шанс. «Локомотив», наверное, единственный клуб, который делает ставку на молодых. Нужно уточнить, что клуб к этому был готов. Академия не только в этом году дала футболистов, но и в каждом году дает перспективных игроков. При этом только для основы «Локомотива», но и для других команд РПЛ. На сегодняшний день «Локомотив» — будущее, — сказал Ротенберг.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)

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