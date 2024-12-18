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18 декабря, 18:06

«Челябинск-ОСШ» стал победителем экологического чемпионата ЮФЛ

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В сезоне-2024 Российский футбольный союз провел первый в истории экологический чемпионат ЮФЛ.

Он проходил в два этапа. Первый этап экочемпионата стартовал 5 сентября. В течение недели каждый клуб-участник ЮФЛ провел специальный футбольный экоурок. На нем футболистам лиги рассказали о связи между футболом и экологией. Второй этап был практическим, в течение двух месяцев юные футболисты выполняли различные экологические задания. Среди них уборка территории возле стадиона, высадка деревьев, посещение особо охраняемых природных территорий. Этот этап завершился 14 ноября.

Самыми интересными темами для команд ЮФЛ Приволжье стали сортировка и переработка мусора, сохранение редких видов животных и окружающей среды. Кроме того, команды привлекли внимание к исчезновению редких пород пчел в Башкирских лесах, а также к продолжающейся много лет проблеме депопуляции амурских тигров.

Три клуба, набравшие наибольшее количество баллов за выполнение заданий в федеральной и межрегиональных ЮФЛ, стали призерами экочемпионата. Соревнования прошли в условиях жесткой конкуренции, судьбу призовых мест решили несколько баллов. В экочемпионате зоны

Приволжье места определились следующим образом:

1 место — «Челябинск-ОСШ»

2 место — «Уфа»

3 место — «Трудовые Резервы»

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