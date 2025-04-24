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Дебютный сезон ЮФЛ Центр-Северо-Запад стартует 10 мая

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В новом турнире в структуре межрегиональных ЮФЛ сыграют юноши до 18 лет. Участниками ЮФЛ Центр-Северо-Запад — 1 станут шесть команд.

Команды из разных территориальных зон впервые будут объединены в одном турнире МЮФЛ. В ЮФЛ Центр-Северо-Запад — 1 сыграют четыре спортивные школы, выступающие в ЮФЛ Центр, и два представителя ЮФЛ Северо-Запад. Возрастная категория игроков футболисты 2008 года рождения.

Состав участников:

— «Академия футбола им. Ю.П. Семина», Орел;

— «Кировец-Восхождение», Санкт-Петербург;

— СШ им. Г.А. Ярцева, Кострома;

— СШ «Ленинградец», Ленинградская область;

—  СШОР Тверь, Тверь;

— «Торпедо-Владимир», Владимир.

Турнир пройдет в четыре круга — с 10 мая по 11 октября.

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