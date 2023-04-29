«Динамо» — «Спартак»: судьи начудили при удалении спартаковца. Красно-белые проиграли вдевятером

На 41-43-й минутах матча Молодежной футбольной лиги «Динамо» — «Спартак» (4:2), который прошел 28 апреля в Новогорске, при счете 2:0 в пользу гостей на поле из-за бригады арбитров во главе с Владимиром Артамоновым возникла путаница. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, но затем после продолжительной паузы вынес второе предупреждение их футболисту Дмитрию Иванникову и удалил его с поля. Спартаковцы стали бурно протестовать и что-то объяснять рефери и его второму ассистенту Кириллу Носову.

К игрокам подключилась вся спартаковская скамейка, которая криками и жестами попыталась объяснить Артамонову, что он ошибся: Иванников ничего противоправного не совершил и вообще в момент фола находился в другом месте. Это соответствовало действительности — динамовца лишил возможности забить гол Максим Веденеев, а не Иванников. Именно Веденеев задержал соперника, не попытавшись сыграть в мяч.

В итоге наказание Иванникова было отменено, а его партнер получил прямую красную карточку и покинул поле. Решение получилось верным, но кто помог судье — загадка. Основная версия — он получил сигнал по рации от резервного Николая Кичкина.

После этого красно-белые в меньшинстве пропустили три мяча, затем остались вдевятером и дали динамовцам забить еще один раз. На 76-й минуте спартаковцев подвел Никита Бозов. По данным «СЭ», он крикнул что-то в адрес судьи и был удален, как написано в двух разных протоколах, за «оскорбительное поведение» или за «нецензурные и/или оскорбительные выражения». В общем, за оскорбление.