Финал «Кубка Колыванова-2023» пройдет с 3 по 8 января

С 3 по 8 января 2023 года в манеже Академии «Чертаново» пройдет «Кубок Игоря Колыванова» U-10.

Он организован столичной Академией «Чертаново» и носит имя самого титулованного из воспитанников.

В финале сыграют 16 команд мальчиков 2013 г.р. В числе участников лучшие команды Москвы по данному возрасту: «Чертаново», «Динамо», ЦСКА, «Строгино» и «Смена». А также самые сильные представители регионов: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Нижний Новгород», «Школа Леонида Слуцкого» (Волгоград) и «Акрон-Академия Коноплева» (Тольятти). Кроме того, в турнире выступят сразу четверо дебютантов — все они заработали путевки в финальный этап, пройдя сито отборочных турниров: «Искра» (Хабаровск), ДФК «Интеграл» (Москва), «Спартак Юниор» (Оренбург) и единственный иностранный гость ФК «Витебск» (Республика Беларусь).

16 команд разделены на 4 группы, а по итогам группового этапа пройдут две серии плей-офф (за 1-8 места и 9-16 места), начиная с четвертьфиналов (все команды сыграют по шесть матчей).

Турнир пройдет в игровом формате «6 полевых игроков + вратарь». Матчи будут состоять из двух таймов по 25 минут.