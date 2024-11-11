Футболистам «Ленинградца» — 2009 торжественно вручили серебряные медали

Футболисты и тренеры «Ленинградца» — 2009 получили медали за второе место в ЮФЛ Северо-Запад. Награждение состоялось 10 ноября.

Медалистов Юношеской футбольной лиги чествовали на церемонии награждения победителей и призеров первенства Ленинградской области. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в КДЦ «Московский». В награждении «Ленинградца» участвовал президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома РФС Николай Голубев.

«Ленинградец» в ЮФЛ Северо-Запад — 3 вышел на второе место в последнем туре. Команда обыграла «Псков» и воспользовалась осечкой СШ-7, сыгравшей вничью с СШ имени Ярцева. Карелы финишировали третьими и получили бронзовые медали в администрации округа. Победителем стала «Балтика», награждение которой прошло на «Ростех Арене».