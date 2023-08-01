Футболисты из ЮФЛ и МФЛ дебютировали за основные составы команд РПЛ

Команды РПЛ в матчах чемпионата России и FONBET Кубка России впервые привлекли к играм за основной состав нескольких футболистов, имеющих опыт выступления в ЮФЛ и МФЛ.

Среди них 18-летний защитник «Рубина» Илья Рожков, который сделал результативную передачу в матче первого тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). В чемпионате страны также дебютировали полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев, защитник «Пари НН» Максим Шнапцев, хавбек ЦСКА Ярослав Арбузов и защитник армейцев Михаил Рядно.

Также несколько игроков, выступавших в МФЛ и ЮФЛ, сыграли в Кубке России. Среди них футболист «Крыльев Советов» Иван Бобер, который стал первым игроком 2006 года рождения, сыгравшим за клуб РПЛ.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в кубковом матче с «Оренбургом» (6:0) забил мяч, Арбузов в этой же игре также впервые отличился за ЦСКА. Среди дебютантов Кубка России также Артур Максецов, Давид Семенчук, Иван Кузнецов, Иван Комаров (все — «Ростов»), Станислав Бессмертный и Илья Купцов (оба — «Динамо»).