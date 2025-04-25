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Футболисты ЮФЛ, МФЛ, МЮФЛ приняли участие в международной акции «Диктант Победы»

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В преддверии 80-й годовщины Победы футболисты ЮФЛ, МФЛ и МЮФЛ приняли участие в международной акции «Диктант Победы» в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

25 апреля игроки из команд спортивно-юношеских школ и академий Дальнего Востока, Сибири, Приволжья, Поволжья, Северо-Западного, Центрального и Южного регионов прошли тесты, где ответили на 25 вопросов о ключевых событиях и героях Великой Отечественной войны.

Всего в акции поучаствовали более 2 тысяч юных футболистов из 60 городов России.

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