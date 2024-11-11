Игрок «СКА-Хабаровск» Копытко: «Даже если команда проигрывает, никогда не стоит отпускать руки»

Кирилл Копытко, игрок команды «СКА-Хабаровск», принимавшей участие в турнире победителей МЮФЛ-3 в Сочи, поделился своими впечатлениями от турнира и подвел итоги сезона. Команда заняла последнее место в турнирной таблице.

«Турнир был проведен на высшем уровне, жаль в большинстве матчах нам не удалось одержать победу. В первых двух матчах отыграл не очень хорошо, скорее всего это помешал тяжелый перелет. На следующий день сразу играть было тяжело, но потом почти все получалось, кроме побед.

Установки от тренеров были таковы, чтоб мы показали хороший футбол и доказали, что на Дальнем Востоке есть тоже люди умеющие играть, команда отлично справилась.

Даже если команда проигрывает, никогда не стоит отпускать руки и играть до финального свистка, и не вестись на большинство провокаций в наш адрес», — сказал Копытко пресс-службе ЮФЛ.