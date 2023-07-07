Игрок СШ «Электрон» считает Роналду своим кумиром: «Особого таланта у него не было»

Игрок спортивной школы «Электрон» Анатолий Романович признался, что его кумиром является форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«В первую очередь равняюсь на своего отца, потому что он, как и я, начинал карьеру в Великом Новгороде и в итоге пробился в большой футбол. Из более известных футболистов мой кумир — Криштиану Роналду. Он добился высот благодаря усердным тренировкам, особого таланта у него не было», — цитирует Романовича официальный сайт ЮФЛ.

В текущем сезоне Романович провел 18 матчей в ЮФЛ до 16 лет, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.