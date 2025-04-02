Игроки ЮФЛ и легенды российского футбола примут участие в акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти», посвященная в этом году 80-й годовщине Победы, традиционно стартовала 18 марта с южных регионов страны и продлится до конца июня. В ней примут участие игроки команд ЮФЛ, а также легендарные российские футболисты, сообщает РФС.

За время проведения уже шестого сезона проекта планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году «Сад памяти» проходит во всех субъектах России, включая города-герои и города воинской славы, а также за рубежом.

В этом году к «Саду памяти» присоединятся футболисты региональных ЮФЛ в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: Команда, Родина, Победа!». В московской акции, которая состоится в парке Победы на Поклонной горе 22 июня — в День памяти и скорби, примут участия легенды российского футбола.