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17 апреля, 11:55

Испанские и венгерские команды отказались от участия в Кубке Бурчалкина

Роман Кольцов
Корреспондент
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Президент «Алмаз-Антея» Михаил Подвязников рассказал, что испанские и венгерские команды, которые ранее уже участвовали в Кубке Бурчалкина, не смогли приехать на турнир. По его словам, они не получили разрешение от своих футбольных федераций по политическим причинам, о чем очень сожалеют.

«Я считаю, что детский спорт вообще не должен подпадать под подобные санкции. Это такой возраст, между мальчиками и юношами, когда формируется личность — ребята могут играть, дружить, переписываться, созваниваться. В этом и есть смысл футбола — игры, которая объединяет всех», — сказал Подвязников на пресс-конференции.

Кубок Бурчалкина пройдет с 16 по 18 мая в Петербурге. В нем примут участие восемь команд из семи стран: «Палмейрас» (Бразилия), «Фенербахче» (Турция), «Сан-Лоренсо де Альмагро» (Аргентина), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия), «Зенит» и «Алмаз-Антей» (оба — Россия). Аргентинский клуб сыграет на турнире впервые.

За победу поборются футболисты не старше 13 лет — именно в этом возрасте легендарный нападающий «Зенита» Лев Бурчалкин начал свою карьеру в «Большевике», теперь носящем название «Алмаз-Антей».

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