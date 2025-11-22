Видео
Сегодня, 09:14

Источник: сын Ильи Ковальчука перешел в «Герту»

Алина Савинова
Филипп Ковальчук (в центре).
Фото ФК «Динамо»

Вингер московского «Динамо» и юношеской сборной России Филипп Ковальчук стал игроком берлинской «Герты», сообщает Telegram-канал «Вне состава».

В этом сезоне 16-летний футболист провел 21 матч в ЮФЛ-2, отметившись 12 голами и 6 результативными передачами. Бело-голубые лидируют перед финальным туром и могут оформить чемпионство в матче против «Рубина», который состоится 22 ноября.

Филипп Ковальчук является сыном хоккеиста Ильи Ковальчука. На его счету 7 матчей за сборную России U-16, в которых вингер забил 4 гола.

3

    22.11.2025

  • Sam17

    Ещё говорят, что переходить нужно только в топ-клуб топ-чемпионата.)

    22.11.2025

  • Степочкин

    А говорят рано, надо до 28 лет опыта набраться какого-то в РПЛ. Что это за опыт такой ,хрен знает.....

    22.11.2025

    Илья Ковальчук
    Футбол
