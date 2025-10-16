КДК отстранил судью Чалобяна на три года за участие в организации договорного матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с договорным матчем между молодежными «Краснодаром» и Уралом». — Рассмотрели дело о попытке организации договорного матча в ЮФЛ и МФЛ. Чалобян Хорен Ашотович — судья МФЛ, ЮФЛ и Московской области. С его стороны была попытка оказать влияние на матч между молодежными командами «Краснодара» и «Урала». Матч состоялся 28 апреля 2023 года. Челобян признал факт участия в организации договорного матча в качестве посредника. За попытку организации договорного матча запрещаем Челобяну заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 3 года.

сакс_КТ Что-то я не понял. А какая из двух команд предложила договорняк? Где расследование? Где прокуратура? Где вот это вот все, что было с Торпедо? Где посадки? 16.10.2025

Динамов Серьёзно, всего лишь жалкие 3 года!? Бредятина, а не правосудие! 16.10.2025

Nik пожизненно 16.10.2025