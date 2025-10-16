Видео
ЮФЛ. Новости
Судейство

16 октября, 15:58

КДК отстранил судью Чалобяна на три года за участие в организации договорного матча

Александр Абустин
корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с договорным матчем между молодежными «Краснодаром» и Уралом».

— Рассмотрели дело о попытке организации договорного матча в ЮФЛ и МФЛ. Чалобян Хорен Ашотович — судья МФЛ, ЮФЛ и Московской области. С его стороны была попытка оказать влияние на матч между молодежными командами «Краснодара» и «Урала». Матч состоялся 28 апреля 2023 года. Челобян признал факт участия в организации договорного матча в качестве посредника. За попытку организации договорного матча запрещаем Челобяну заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 3 года.

4

  • сакс_КТ

    Что-то я не понял. А какая из двух команд предложила договорняк? Где расследование? Где прокуратура? Где вот это вот все, что было с Торпедо? Где посадки?

    16.10.2025

  • Динамов

    Серьёзно, всего лишь жалкие 3 года!? Бредятина, а не правосудие!

    16.10.2025

  • Nik

    пожизненно

    16.10.2025

  • Borg-se

    Он Чалабян.

    16.10.2025

    Футбол
    Артур Григорьянц
    КДК
