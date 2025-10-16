КДК отстранил судью Чалобяна на три года за участие в организации договорного матча

Судейство
16 октября, 15:58
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с договорным матчем между молодежными «Краснодаром» и Уралом».
— Рассмотрели дело о попытке организации договорного матча в ЮФЛ и МФЛ. Чалобян Хорен Ашотович — судья МФЛ, ЮФЛ и Московской области. С его стороны была попытка оказать влияние на матч между молодежными командами «Краснодара» и «Урала». Матч состоялся 28 апреля 2023 года. Челобян признал факт участия в организации договорного матча в качестве посредника. За попытку организации договорного матча запрещаем Челобяну заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 3 года.
сакс_КТ
Что-то я не понял. А какая из двух команд предложила договорняк? Где расследование? Где прокуратура? Где вот это вот все, что было с Торпедо? Где посадки?
16.10.2025
Динамов
Серьёзно, всего лишь жалкие 3 года!? Бредятина, а не правосудие!
16.10.2025
Nik
пожизненно
16.10.2025
Borg-se
Он Чалабян.
16.10.2025