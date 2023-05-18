КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
ЮФЛ-1
ЮФЛ-2
ЮФЛ-3
МФЛ
Северо-Запад (до 17 лет)
Северо-Запад (до 16 лет)
Дальний Восток (до 17 лет)
Дальний Восток (до 16 лет)
Приволжье
Сибирь
Центр
Юг (до 16 лет)
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

18 мая, 15:17

КДК РФС дисквалифицировал футболиста молодежной команды «Чертаново» Шматова на 8 матчей МФЛ

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболиста молодежной команды «Чертаново» Захара Шматова за неспортивное поведение в матче 27-го тура МФЛ против «Строгино» (2:3). Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«В соответствии со статьей 28, статьей 34, частью 3 статьи 94, частями 1 и 3 статьи 95, статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 14 и 17 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неисполнение спортивной санкции, агрессивное поведение в отношении соперника, оскорбительное поведение и умышленный бросок бутылкой в официальное лицо матча, а также неспортивное поведение — дисквалифицировать футболиста молодежной команды «Чертаново» Шматова Захара на 8 матчей МФЛ и оштрафовать его на 75 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение - дисквалифицировать футболиста молодежной команды «Чертаново» Ивана Полякова на 2 матча МФЛ.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении Официального лица матча, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста – дисквалифицировать главного тренера молодежной команды «Чертаново» Игоря Родькина на 3 матча МФЛ», — сказал Григорьянц.

ФК Строгино
ФК Чертаново
Артур Григорьянц
КДК
2
0
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЮФЛ-1, 25-й тур: «Акрон-Академия Коноплева» победила «Зенит», ЦСКА — «Ростов»