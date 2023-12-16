Лучших игроков ЮФЛ и МФЛ по итогам сезона-2023 наградили во время Матча звезд FONBET Кубка России

Во время Матча звезд FONBET Кубка России прошло награждение лучших игроков по итогам минувшего сезона ЮФЛ и МФЛ. Персональные награды футболистам вручили заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, бронзовый призер ЕВРО-2008 также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин. Победители в индивидуальных номинациях сезона МФЛ-2023: Вратарь: Тимофей Митров («Локомотив» Москва)

Защитник: Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург)

Полузащитник: Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону)

Игрок: Алексей Батраков («Локомотив» Москва)

Бомбардир: Артем Быковский («Спартак» Москва) — 17 забитых мячей

Ассистент: Алексей Батраков («Локомотив» Москва) — 12 передач. Лучшие игроки ЮФЛ-1. Фото РФС