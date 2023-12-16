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Сегодня, 20:06

Лучших игроков ЮФЛ и МФЛ по итогам сезона-2023 наградили во время Матча звезд FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
Награждение лучших игроков ЮФЛ и МФЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Во время Матча звезд FONBET Кубка России прошло награждение лучших игроков по итогам минувшего сезона ЮФЛ и МФЛ.

Персональные награды футболистам вручили заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, бронзовый призер ЕВРО-2008 также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин.

Победители в индивидуальных номинациях сезона МФЛ-2023:

Вратарь: Тимофей Митров («Локомотив» Москва)
Защитник: Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург)
Полузащитник: Даниил Шанталий («Ростов» Ростов-на-Дону)
Игрок: Алексей Батраков («Локомотив» Москва)
Бомбардир: Артем Быковский («Спартак» Москва) — 17 забитых мячей
Ассистент: Алексей Батраков («Локомотив» Москва) — 12 передач.

Лучшие игроки ЮФЛ-1.
Фото РФС
Футбол
ЮФЛ
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