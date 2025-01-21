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21 января, 10:00

Лучший игрок ЮФЛ Северо-Запад-1 Чекавинский подписал контракт с «Динамо-Вологдой»

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Футболист Василий Чекавинский подписал контракт с «Динамо-Вологдой», выступающей во второй лиге Б.

«Динамо-Вологда» в сезоне 2024 года заняла седьмое место. Чекавинский — первый выпускник ЮФЛ Северо-Запад в 2025 году, подписавший контракт с профессиональным клубом. В 2024-м таких подписаний было 17, всего за четыре года существования лиги — 44.

В минувшем сезоне игрок 2007 года рождения совершил 26 результативных действий в 18 матчах. На счету Чекавинского 18 забитых мячей и 8 голевых передач. За весь период выступления в ЮФЛ Северо-Запад нападающий забил 41 гол и отметился 19 ассистами в 55 играх.

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