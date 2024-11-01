Молодежная команда «Факела» стала чемпионом группы 2 МФЛ

Молодежная команда «Факела» досрочно обеспечила себе первое место в группе 2 МФЛ. 1 ноября воронежцы обыграли со счетом 2:1 сверстников из «Рубина».

Таким образом за тур до окончания соревнований «Факел-М» обеспечил себе чемпионство. Второе место — у «Балтики», третье — у «Рубина».

Последний матч сезона воронежской команды состоится 8 ноября и пройдет на стадионе «Факел». После игры состоится церемония чествования чемпионов.

«Всегда приятно выигрывать! Ребята — молодцы, много работали, провели хороший отрезок: из девяти матчей выиграли восемь, один сыграли вничью. Впереди матч с калининградской «Балтикой», будем настраиваться на него, хотим победить в родных стенах. Самое главное — ребята растут буквально от недели к неделе. Это приятно видеть. Все молодцы: команда, тренерский и административный штабы. Проделана большая работа», — приводит пресс-слкжбу клуба слова главного тренера «Факела-М» Алексея Ребко.