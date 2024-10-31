Роланд Шивеоби: «Доказали, что мы сильнее победителей»

Нападающий «Витязя» Роланд Шивеоби, оформивший дубль в матче турнира победителей региональных ЮФЛ-2 с «Крыльями Советов», объяснил, почему команде было принципиально обыграть соперника, досрочно ставшего первым.

— В прошлом туре следили за матчем «Крыльев», они играли раньше нас, — сказал Шивеоби. — К сожалению, «Ленинградец» не смог нам помочь. Но мы не стали отчаиваться, а попытались игрой доказать, что хотя самарцы и взяли титул, но мы их все равно сильнее. Получилось, пускай моментами и была борьба за гранью фола. Немного обидно, что мы прошли турнир без поражений и не стали первыми. Но что поделать. Пожалуй, недонастроились на первые две игры, сделали ничью с «Ленинградцем», не дожали «Сахалин». А итоговый результат состоит вот из таких мелочей.

— Вы к 40 мячам, забитым в ЮФЛ-2 Центр, добавили пять в этом турнире. Есть секрет такой результативности?

— Знаю, что от меня ждут голов, надо держать планку. А еще мне впервые доверили капитанскую повязку. Надо было доказывать, что я действительно лидер команды. Я ведь успел сыграть и в ЮФЛ-1 в этом сезоне, и меня хотели на этот турнир вообще забрать в состав 2007 года рождения. Но я сам сказал, что хочу остаться со своими парнями, с которыми мы весь сезон старались. Планы на будущее? Хочу попасть уже в МФЛ. Процентов на 99 перейду, но куда именно, следите и узнаете (смеется).

После победы над самарцами со счетом 4:1 «Витязь» гарантировал себе второе место, а Шивеоби стал лучшим игроком турнира.