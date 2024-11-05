Названы лучшие игроки сезона Северо-Запада ЮФЛ и МФЛ

В ЮФЛ и МФЛ Северо-Запад выбрали лучших игроков сезона. Их наградят на церемонии 15 ноября.

В каждой лиге по регламенту шесть номинаций: лучший бомбардир, ассистент, вратарь, защитник, полузащитник и игрок сезона. Оргкомитет турнира определил лучших футболистов.

Единственный двукратный лауреат — Егор Козырев. Капитан «Ленинградца» — 2008 стал лучшим защитником и игроком турнира в победном для команды сезоне.

Церемония награждения пройдет 15 ноября в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в приемной Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Там же свои награды получат лучшие арбитры уходящего года.

Лучшие футболисты сезона

ЮФЛ Северо-Запад — 3

Вратарь: Роман Лобанов, СШ «Электрон»

Защитник: Руслан Усманов, ФК «Балтика»

Полузащитник: Максим Сигонен, СШ «Ленинградец»

Игрок: Александр Мезинцев, ФК «Балтика»

Ассистент: Игорь Ящук, СШОР-5 Калининград

Бомбардир: Егор Романчук, СШ-7 Петрозаводск

ЮФЛ Северо-Запад — 2

Вратарь: Даниил Рыбинцев, СШОР-5 Калининград

Защитник: Егор Козырев, СШ «Ленинградец»

Полузащитник: Дмитрий Смирнов, СШ имени Г.А. Ярцева

Игрок: Егор Козырев, СШ «Ленинградец»

Ассистент: Артем Макаров, ФК «Балтика»

Бомбардир: Иван Гринько, СШОР-5 Калининград

ЮФЛ Северо-Запад — 1

Вратарь: Савелий Прокопцов, СШ «Ленинградец»

Защитник: Матвей Пышкин, ФК «Балтика»

Полузащитник: Даниил Казарьян, СШОР-5 Калининград

Игрок: Василий Чекавинский, «Динамо-Вологда»

Ассистент: Владимир Макеев, ФК «Псков»

Бомбардир: Максим Ортяшов, СШ «Ленинградец»

МФЛ Северо-Запад

Вратарь: Игорь Смирнов, СШОР-5 Калининград

Защитник: Павел Кондращев, СШ «Ленинградец»

Полузащитник: Сергей Вершин, СШОР-5 Калининград

Игрок: Давид Салимов, ФК «Кировец-Восхождение»

Ассистент: Иван Крылов, ФК «Кировец-Восхождение»

Бомбардир: Геннадий Никитин, СШОР «Экспресс»