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5 ноября, 15:00

Названы лучшие игроки сезона Северо-Запада ЮФЛ и МФЛ

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В ЮФЛ и МФЛ Северо-Запад выбрали лучших игроков сезона. Их наградят на церемонии 15 ноября.

В каждой лиге по регламенту шесть номинаций: лучший бомбардир, ассистент, вратарь, защитник, полузащитник и игрок сезона. Оргкомитет турнира определил лучших футболистов.

Единственный двукратный лауреат — Егор Козырев. Капитан «Ленинградца» — 2008 стал лучшим защитником и игроком турнира в победном для команды сезоне.

Церемония награждения пройдет 15 ноября в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в приемной Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Там же свои награды получат лучшие арбитры уходящего года.

Лучшие футболисты сезона

ЮФЛ Северо-Запад — 3

Вратарь: Роман Лобанов, СШ «Электрон»
Защитник: Руслан Усманов, ФК «Балтика»
Полузащитник: Максим Сигонен, СШ «Ленинградец»
Игрок: Александр Мезинцев, ФК «Балтика»
Ассистент: Игорь Ящук, СШОР-5 Калининград
Бомбардир: Егор Романчук, СШ-7 Петрозаводск

ЮФЛ Северо-Запад — 2

Вратарь: Даниил Рыбинцев, СШОР-5 Калининград
Защитник: Егор Козырев, СШ «Ленинградец»
Полузащитник: Дмитрий Смирнов, СШ имени Г.А. Ярцева
Игрок: Егор Козырев, СШ «Ленинградец»
Ассистент: Артем Макаров, ФК «Балтика»
Бомбардир: Иван Гринько, СШОР-5 Калининград

ЮФЛ Северо-Запад — 1

Вратарь: Савелий Прокопцов, СШ «Ленинградец»
Защитник: Матвей Пышкин, ФК «Балтика»
Полузащитник: Даниил Казарьян, СШОР-5 Калининград
Игрок: Василий Чекавинский, «Динамо-Вологда»
Ассистент: Владимир Макеев, ФК «Псков»
Бомбардир: Максим Ортяшов, СШ «Ленинградец»

МФЛ Северо-Запад

Вратарь: Игорь Смирнов, СШОР-5 Калининград
Защитник: Павел Кондращев, СШ «Ленинградец»
Полузащитник: Сергей Вершин, СШОР-5 Калининград
Игрок: Давид Салимов, ФК «Кировец-Восхождение»
Ассистент: Иван Крылов, ФК «Кировец-Восхождение»
Бомбардир: Геннадий Никитин, СШОР «Экспресс»

Источник: ЮФЛ
ЮФЛ

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