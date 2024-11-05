Названы лучшие игроки сезона Северо-Запада ЮФЛ и МФЛ

5 ноября, 15:00
В ЮФЛ и МФЛ Северо-Запад выбрали лучших игроков сезона. Их наградят на церемонии 15 ноября.
В каждой лиге по регламенту шесть номинаций: лучший бомбардир, ассистент, вратарь, защитник, полузащитник и игрок сезона. Оргкомитет турнира определил лучших футболистов.
Единственный двукратный лауреат — Егор Козырев. Капитан «Ленинградца» — 2008 стал лучшим защитником и игроком турнира в победном для команды сезоне.
Церемония награждения пройдет 15 ноября в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в приемной Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Там же свои награды получат лучшие арбитры уходящего года.
Лучшие футболисты сезона
ЮФЛ Северо-Запад — 3
Вратарь: Роман Лобанов, СШ «Электрон»
Защитник: Руслан Усманов, ФК «Балтика»
Полузащитник: Максим Сигонен, СШ «Ленинградец»
Игрок: Александр Мезинцев, ФК «Балтика»
Ассистент: Игорь Ящук, СШОР-5 Калининград
Бомбардир: Егор Романчук, СШ-7 Петрозаводск
ЮФЛ Северо-Запад — 2
Вратарь: Даниил Рыбинцев, СШОР-5 Калининград
Защитник: Егор Козырев, СШ «Ленинградец»
Полузащитник: Дмитрий Смирнов, СШ имени Г.А. Ярцева
Игрок: Егор Козырев, СШ «Ленинградец»
Ассистент: Артем Макаров, ФК «Балтика»
Бомбардир: Иван Гринько, СШОР-5 Калининград
ЮФЛ Северо-Запад — 1
Вратарь: Савелий Прокопцов, СШ «Ленинградец»
Защитник: Матвей Пышкин, ФК «Балтика»
Полузащитник: Даниил Казарьян, СШОР-5 Калининград
Игрок: Василий Чекавинский, «Динамо-Вологда»
Ассистент: Владимир Макеев, ФК «Псков»
Бомбардир: Максим Ортяшов, СШ «Ленинградец»
МФЛ Северо-Запад
Вратарь: Игорь Смирнов, СШОР-5 Калининград
Защитник: Павел Кондращев, СШ «Ленинградец»
Полузащитник: Сергей Вершин, СШОР-5 Калининград
Игрок: Давид Салимов, ФК «Кировец-Восхождение»
Ассистент: Иван Крылов, ФК «Кировец-Восхождение»
Бомбардир: Геннадий Никитин, СШОР «Экспресс»