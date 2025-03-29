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29 марта, 10:00

Новый сезон в межрегиональных ЮФЛ стартует 5 апреля

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Команды 2009 и 2010 года поборются за победу в шести межрегиональных ЮФЛ, при этом для футболистов 2008 года рождения будут организованы два отдельных соревнования — ЮФЛ Центр-Северо-Запад-1 и ЮФЛ Приволжье-1.

Сезон 2025 года откроют команды ЮФЛ Центр. Стартовый тур запланирован на 5-6 апреля. Лига будет представлена 15 клубами — самым большим числом участников среди всех МЮФЛ.

Завершат череду открытий команды на Дальнем Востоке — матчи первого тура запланированы на 10-11 мая. Дальневосточные первенства будут разыграны среди девяти клубов.

Помимо вышеперечисленных лиг по 2009 и 2010 годам рождения будут проведены первенства ЮФЛ Приволжье (12 участников), ЮФЛ Юг (14 участников), ЮФЛ Сибирь (10 участников) и ЮФЛ Северо-Запад (11 участников).

Среди команд 2008 года рождения к участию в ЮФЛ отобрано 16 команд, которые примут участие в ЮФЛ Центр-Северо-Запад-1 (6 команд) и ЮФЛ Приволжье-1 (10 команд).

Все первенства МЮФЛ проводятся по круговой системе в два круга (ЮФЛ Центр-Северо-Запад- 1 в 4 круга).

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