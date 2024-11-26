Победители ЮФЛ Северо-Запад-3 подписали контракты с «Балтикой»

Два футболиста «Балтики» — 2009 Матвей Даубу и Артем Федотов подписали профессиональные контракты.

В минувшем сезоне калининградцы стали победителями ЮФЛ Северо-Запад-3. Матвей Дауб — капитан команды, автор победного гола в матче с «Электроном» (2:1), в котором «Балтика» обеспечила себе первое место. На счету полузащитника 7 голов и 9 результативных передач в 19 матчах сезона. Артем Федотов — второй бомбардир команды, забивший 14 мячей и отдавший 6 голевых передач в 18 играх.

По окончании сезона в ЮФЛ «Балтика» подписала четыре профессиональных контракта с игроками северо-западной лиги. До Дауба и Мезинцева соглашения заключили лучший бомбардир «Балтики» — 2008 Роман Исаченко и голкипер Даниил Рыбинцев, перешедший из СШОР-5.