Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЮФЛ. Новости
Новости
Статьи
МФЛ
ЮФЛ-1
ЮФЛ-2
ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

26 ноября, 14:00

Победители ЮФЛ Северо-Запад-3 подписали контракты с «Балтикой»

Telegram Дзен

Два футболиста «Балтики» — 2009 Матвей Даубу и Артем Федотов подписали профессиональные контракты.

В минувшем сезоне калининградцы стали победителями ЮФЛ Северо-Запад-3. Матвей Дауб — капитан команды, автор победного гола в матче с «Электроном» (2:1), в котором «Балтика» обеспечила себе первое место. На счету полузащитника 7 голов и 9 результативных передач в 19 матчах сезона. Артем Федотов — второй бомбардир команды, забивший 14 мячей и отдавший 6 голевых передач в 18 играх.

По окончании сезона в ЮФЛ «Балтика» подписала четыре профессиональных контракта с игроками северо-западной лиги. До Дауба и Мезинцева соглашения заключили лучший бомбардир «Балтики» — 2008 Роман Исаченко и голкипер Даниил Рыбинцев, перешедший из СШОР-5.

Читайте также
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Сегодня
Вчера
Неделя