РФС выпустил пособие по работе со смешанными командами

Российский футбольный союз (РФС) выпустил пособие по работе со смешанными футбольными командами для детей в возрасте до 12 лет, сообщает пресс-служба союза.

Пособие направлено на стимулирование тренеров к созданию смешанных футбольных команд для мальчиков и девочек. Наличие смешанной команды — один из способов привлечения девочек в спорт, поскольку не во всех школах есть возможность открытия секции только для девочек.

Материал опирается на данные о пользе занятий футболом в смешанных командах для детей в возрасте до 12 лет. Оно содержит инструкции по построению тренировочного процесса в таких командах, описание возможных проблем при открытии секции, способы их решения.

РФС проводит первенство России по футболу среди смешанных команд с 2011 года. Цель этого турнира — погрузить мальчиков и девочек в атмосферу футбольного праздника и дать им возможность получить игровую практику.